Звезда «Физрука» взял на поруки хулигана Никиту Кологривого

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
«Я взял под свое чуткое крыло очень талантливого, одаренного актера Никитку Кологривого. И теперь у него всё будет хорошо, не сомневайтесь», — радостно объявляет Сычев.
Далее камеру переводят на Кологривого.
«Я, конечно, много кого отругал, и великих артистов, и невеликих. Но теперь я точно понял, что Владимир Сычев — самый мой любимый артист», — с натянутой улыбкой и синяком под глазом отвечает звезда сериала «Слово пацана».
После этого камера перемещается вниз, и зрители видят, как Сычев приставил пистолет к скандальному актеру. Становится понятно, что ролик носит комедийный характер. Отметим, у Сычева и Кологривого схожие амплуа в кино. Также 52-летний актер признавался, что в 90-е соприкоснулся с криминалом.
Предлагаем оценить видео полностью.
Кологривый не боится публично давать оценку работе своих коллег. Прошелся он и по мэтрам советского и российского кинематографа, которых давно нет в живых. Так мы узнали, что Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов кажутся Кологривому скучными. А его коллега Иван Янковский вовсе не проходил кастинг в «Слово пацана».
Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Писатель Евгений Гришковец вычеркнул Кологривого из списка участников гала-концерта «Жванецкий». Отар Кушанашвили сравнил игру новосибирца с котом, когда тот выпрашивает еду. Киноритик Давид Шнейдеров вовсе предсказал Кологривому незавидную участь — быть актером одной роли.