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Владимир Сычев, Никита Кологривый

Звезда «Физрука» взял на поруки хулигана Никиту Кологривого

25 апреля 2024, 05:18
Фото: t.me/SychevActor
Владимир Сычев, Никита Кологривый

Звезда «Физрука» взял на поруки хулигана — новосибирца Никиту Кологривого

Актер Владимир Сычев заявил, что взял на перевоспитание своего младшего коллегу Никиту Кологривого, такое видеообращение появилось в его телеграм-канале.
«Я взял под свое чуткое крыло очень талантливого, одаренного актера Никитку Кологривого. И теперь у него всё будет хорошо, не сомневайтесь», — радостно объявляет Сычев.

Далее камеру переводят на Кологривого.

«Я, конечно, много кого отругал, и великих артистов, и невеликих. Но теперь я точно понял, что Владимир Сычев — самый мой любимый артист», — с натянутой улыбкой и синяком под глазом отвечает звезда сериала «Слово пацана».

После этого камера перемещается вниз, и зрители видят, как Сычев приставил пистолет к скандальному актеру. Становится понятно, что ролик носит комедийный характер. Отметим, у Сычева и Кологривого схожие амплуа в кино. Также 52-летний актер признавался, что в 90-е соприкоснулся с криминалом.

Предлагаем оценить видео полностью.

Владимир Сычев, Никита Кологривый
Видео: t.me/SychevActor

Кологривый не боится публично давать оценку работе своих коллег. Прошелся он и по мэтрам советского и российского кинематографа, которых давно нет в живых. Так мы узнали, что Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов кажутся Кологривому скучными. А его коллега Иван Янковский вовсе не проходил кастинг в «Слово пацана».

Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Писатель Евгений Гришковец вычеркнул Кологривого из списка участников гала-концерта «Жванецкий». Отар Кушанашвили сравнил игру новосибирца с котом, когда тот выпрашивает еду. Киноритик Давид Шнейдеров вовсе предсказал Кологривому незавидную участь — быть актером одной роли.

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