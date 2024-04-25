Звезда «Физрука» взял на поруки хулигана Никиту Кологривого

Кологривый не боится публично давать оценку работе своих коллег. Прошелся он и по мэтрам советского и российского кинематографа, которых давно нет в живых. Так мы узнали, что Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов кажутся Кологривому скучными. А его коллега Иван Янковский вовсе не проходил кастинг в «Слово пацана».