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В Новосибирске у участкового нашли 8 млн рублей неизвестного происхождения

8 млн рублей неясного происхождения хотят изъять у участкового в Новосибирске

26 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

В Новосибирске у участкового нашли 8 млн рублей неизвестного происхождения

Сотрудник МВД не смог объяснить откуда на его счете взялась большая сумма, и прокуратура подала иск об изъятии, сообщили в надзорном ведомстве.

В Новосибирске у обычного участкового полицейского нашли на банковском счете 8 миллионов рублей, региональная прокуратура инициировала подачу искового заявления об изъятии денег в доход государства, пишет КП-Новосибирск.

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексея Тивякова, участковый оказался в затруднительном положении, когда не смог объяснить, откуда взялась эта крупная сумма. Сотрудник надзорного ведомства отметил, что такие деньги участковый не смог бы честно заработать и за три года.

Сотрудник прокуратуры также напомнил, что в текущем году ведомство имеет полное право проверять состояние счетов государственных служащих и выяснять источник их поступления, если общая сумма больше трехлетнего дохода.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Участковый#Коррупция#8 миллионов рублей#Деньги неясного происхождения
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