8 млн рублей неясного происхождения хотят изъять у участкового в Новосибирске

По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексея Тивякова, участковый оказался в затруднительном положении, когда не смог объяснить, откуда взялась эта крупная сумма. Сотрудник надзорного ведомства отметил, что такие деньги участковый не смог бы честно заработать и за три года.