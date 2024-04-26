8 млн рублей неясного происхождения хотят изъять у участкового в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Новосибирске у обычного участкового полицейского нашли на банковском счете 8 миллионов рублей, региональная прокуратура инициировала подачу искового заявления об изъятии денег в доход государства, пишет КП-Новосибирск.
По словам начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Алексея Тивякова, участковый оказался в затруднительном положении, когда не смог объяснить, откуда взялась эта крупная сумма. Сотрудник надзорного ведомства отметил, что такие деньги участковый не смог бы честно заработать и за три года.
Сотрудник прокуратуры также напомнил, что в текущем году ведомство имеет полное право проверять состояние счетов государственных служащих и выяснять источник их поступления, если общая сумма больше трехлетнего дохода.