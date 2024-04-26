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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Что новосибирцы берут с собой в самолет

Что можно и нельзя брать в ручную кладь самолета в 2024 году

26 апреля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Что новосибирцы берут с собой в самолет
Пассажир должен соблюдать ограничения по весу и размеру ручной клади в самолет, причем правила меняются каждый год. Рассказываем, что можно взять в ручную кладь в 2024 году.

Каждый пассажир имеет право взять с собой ручную кладь. Но куда без ограничений, ведь взять в самолет все что угодно — не получится.

Что такое ручная кладь, какой разрешенный вес и размер

Ручная кладь позволяет взять с собой разрешенные вещи на борт. Она хранится в специальном отсеке над сиденьями самолета. У каждой авиакомпании есть определенные габариты по весу: от 5 до 10 кг. Существуют еще и требования к форме багажа: некоторые перевозчики допускают сумки 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Узнать точную информацию об этом можно на сайте компании или при покупке билета.

Что можно взять в ручную кладь дополнительно

Помимо разрешенного багажа, пассажиры могут взять с собой верхнюю одежду, коляски и другие вещи, которые также определяет сама авиакомпания.

Все запрещенные или крупногабаритные вещи лучше сдать в багажВсе запрещенные или крупногабаритные вещи лучше сдать в багаж
Все запрещенные или крупногабаритные вещи лучше сдать в багаж
Фото: 1MI

Перевозка жидкостей в ручной клади

В этом случае на борт самолета однозначно нельзя пронести жидкости, объем которых больше 100 млн. Они должны быть упакованы в пакеты.

 

А что по еде и алкоголю?

По еде правила более лояльны. С собой можно взять твердые продукты, только важно не нарушить ограничения по объему упаковки. А вот насчет алкоголя все строже. В ручной клади он запрещен, но если вы купили его в duty-free и не нарушили целостность упаковки, то тогда взять его с собой можно, но в умеренном количестве. Пить алкогольные напитки на борту, не купленные в самолете, строго запрещено.

Что берут пассажиры с собой в самолетЧто берут пассажиры с собой в самолет
Что берут пассажиры с собой в самолет
Фото: 1MI

Что делать с лекарствами, косметикой?

Лекарства. Перевозить лекарства в твердой форме — можно. Сиропы, настойки, мази, должны не превышать общий объем 2 кг или 2 литра. Лучше всего везти лекарства в заводской упаковке. Если есть медицинский рецепт — берите с собой. Важно помнить, что не все медикаменты разрешены к ввозу в страну назначения.

Косметика. С собой можно брать любую косметику, кроме взрывоопасных или воспламеняющихся тарах. Строгое правило — объем. Брать косметику больше 100 млн нельзя. Всего в самолет можно взять не больше 10 единиц косметики в сумме на 1 литр.

 

Что делать с острыми предметами?

В текущем году правила перевоза острых предметов стали мягче. Например, некоторые авиакомпании разрешают брать с собой маленькие ножницы, пластиковые столовые приборы, деревянные спицы для вязания, одноразовые станки. А вот категорически запрещены следующие предметы:

  • станки со сменным лезвием,
  • канцелярские ножи,
  • холодное оружие,
  • ножницы или ножи с режущим полотном более 6 см,
  • штопоры.

Эти вещи лучше сдать в багаж.

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