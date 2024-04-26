Что можно и нельзя брать в ручную кладь самолета в 2024 году

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Каждый пассажир имеет право взять с собой ручную кладь. Но куда без ограничений, ведь взять в самолет все что угодно — не получится.
Ручная кладь позволяет взять с собой разрешенные вещи на борт. Она хранится в специальном отсеке над сиденьями самолета. У каждой авиакомпании есть определенные габариты по весу: от 5 до 10 кг. Существуют еще и требования к форме багажа: некоторые перевозчики допускают сумки 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Узнать точную информацию об этом можно на сайте компании или при покупке билета.
Помимо разрешенного багажа, пассажиры могут взять с собой верхнюю одежду, коляски и другие вещи, которые также определяет сама авиакомпания.
В этом случае на борт самолета однозначно нельзя пронести жидкости, объем которых больше 100 млн. Они должны быть упакованы в пакеты.
По еде правила более лояльны. С собой можно взять твердые продукты, только важно не нарушить ограничения по объему упаковки. А вот насчет алкоголя все строже. В ручной клади он запрещен, но если вы купили его в duty-free и не нарушили целостность упаковки, то тогда взять его с собой можно, но в умеренном количестве. Пить алкогольные напитки на борту, не купленные в самолете, строго запрещено.
Лекарства. Перевозить лекарства в твердой форме — можно. Сиропы, настойки, мази, должны не превышать общий объем 2 кг или 2 литра. Лучше всего везти лекарства в заводской упаковке. Если есть медицинский рецепт — берите с собой. Важно помнить, что не все медикаменты разрешены к ввозу в страну назначения.
Косметика. С собой можно брать любую косметику, кроме взрывоопасных или воспламеняющихся тарах. Строгое правило — объем. Брать косметику больше 100 млн нельзя. Всего в самолет можно взять не больше 10 единиц косметики в сумме на 1 литр.
В текущем году правила перевоза острых предметов стали мягче. Например, некоторые авиакомпании разрешают брать с собой маленькие ножницы, пластиковые столовые приборы, деревянные спицы для вязания, одноразовые станки. А вот категорически запрещены следующие предметы:
Эти вещи лучше сдать в багаж.