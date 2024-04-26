Что можно и нельзя брать в ручную кладь самолета в 2024 году

По еде правила более лояльны. С собой можно взять твердые продукты, только важно не нарушить ограничения по объему упаковки. А вот насчет алкоголя все строже. В ручной клади он запрещен, но если вы купили его в duty-free и не нарушили целостность упаковки, то тогда взять его с собой можно, но в умеренном количестве. Пить алкогольные напитки на борту, не купленные в самолете, строго запрещено.