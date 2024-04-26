Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Почти на сутки задерживается прибытие в Новосибирск самолета авиакомпании S7 из Норильска. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, виновником значительного опоздания рейса стал сильный туман в окрестностях аэропорта имени Урванцева.
Судя по электронному табло новосибирского аэропорта Толмачево, самолет по расписанию должен был прибыть в пятницу, 26 апреля в 11.25 по местному времени. Сейчас же посадку отложили на 10.00 следующего дня.
В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что сейчас в норильском аэровокзале около тысячи пассажиров, желающих улететь в Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Красноярск и в столицу страны, вынуждены коротать время в ожидании объявления о посадке.
Сотрудники Новосибирской транспортной прокуратуры из-за неприбытия рейса проводят в аэропорту Толмачево соответствующие мероприятия.