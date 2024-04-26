Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что сейчас в норильском аэровокзале около тысячи пассажиров, желающих улететь в Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Красноярск и в столицу страны, вынуждены коротать время в ожидании объявления о посадке.