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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Новосибирске для ремонтных работ перекроют сразу две улицы

Движение по двум улицам временно закроют в Новосибирске

26 апреля 2024, 06:06
Фото: atas.info

В Новосибирске для ремонтных работ перекроют сразу две улицы

Ограничения связаны с проводимыми Новосибирской теплосетевой компанией и Горводоканалом ремонтными работами, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске в связи с ремонтными работами будет временно перекрыто движение на двух городских улицах, сообщает пресс-центр мэрии.

Известно, что до 30 апреля будет ограничен проезд по улице Бородина в Кировском районе. Новосибирская теплосетевая компания намерена заняться ремонтом теплотрассы напротив дома № 68.

А до 6 мая автомобилистам запретят движение по улице Эйхе в Первомайском районе: бригада Горводоканала будет чинить водопровод в районе дома № 2.

В муниципальном пресс-центре предупредили водителей о необходимости обращать внимание на установленные знаки и не нарушать правила дорожного движения.

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