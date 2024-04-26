Движение по двум улицам временно закроют в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Новосибирске в связи с ремонтными работами будет временно перекрыто движение на двух городских улицах, сообщает пресс-центр мэрии.
Известно, что до 30 апреля будет ограничен проезд по улице Бородина в Кировском районе. Новосибирская теплосетевая компания намерена заняться ремонтом теплотрассы напротив дома № 68.
А до 6 мая автомобилистам запретят движение по улице Эйхе в Первомайском районе: бригада Горводоканала будет чинить водопровод в районе дома № 2.
В муниципальном пресс-центре предупредили водителей о необходимости обращать внимание на установленные знаки и не нарушать правила дорожного движения.