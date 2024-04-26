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Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался стать помощником министра

Экс-мэр Анатолий Локоть не может найти подходящую работу в Новосибирске

26 апреля 2024, 10:50
Фото: Телеграм-канал Анатолия Локтя

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался стать помощником министра

Знакомый с ситуацией источник сообщает, что ни одно из поступивших предложений ушедшего в отставку градоначальника не устроило, пишет НГС.

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководивший столицей Сибири с 2014 по начало 2024 года, не может найти себе подходящее новое место работы. По информации знакомого с положением дел источника, не так давно в попытке решить вопрос назначения Локтя на подходящий ему пост, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обращался в администрацию президента.

В то же время известно, что после отставки Локоть, которому в январе исполнилось 65 лет, уже успел получить несколько предложений о возможном трудоустройстве, но ни откликнулся ни на одно из них. Например, его приглашали на пост помощника министра, но он отказался. Источник не уточнил, о федеральном или региональном министре шла речь.

В декабре, когда стало известно о предстоящей отставке мэра, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что Анатолий Локоть уже получил конкретное предложение и вот-вот начнет трудиться в должности, связанной с «общегосударственными задачами», пишет НГС.

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#Юрий Фомиченко#Политика#Новосибирск#Андрей Травников#Работа#Кпрф#Анатолий Локоть#Геннадий Зюганов
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