Экс-мэр Анатолий Локоть не может найти подходящую работу в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, руководивший столицей Сибири с 2014 по начало 2024 года, не может найти себе подходящее новое место работы. По информации знакомого с положением дел источника, не так давно в попытке решить вопрос назначения Локтя на подходящий ему пост, лидер КПРФ Геннадий Зюганов обращался в администрацию президента.
В то же время известно, что после отставки Локоть, которому в январе исполнилось 65 лет, уже успел получить несколько предложений о возможном трудоустройстве, но ни откликнулся ни на одно из них. Например, его приглашали на пост помощника министра, но он отказался. Источник не уточнил, о федеральном или региональном министре шла речь.
В декабре, когда стало известно о предстоящей отставке мэра, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что Анатолий Локоть уже получил конкретное предложение и вот-вот начнет трудиться в должности, связанной с «общегосударственными задачами», пишет НГС.