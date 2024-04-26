Экс-мэр Анатолий Локоть не может найти подходящую работу в Новосибирске

В то же время известно, что после отставки Локоть, которому в январе исполнилось 65 лет, уже успел получить несколько предложений о возможном трудоустройстве, но ни откликнулся ни на одно из них. Например, его приглашали на пост помощника министра, но он отказался. Источник не уточнил, о федеральном или региональном министре шла речь.