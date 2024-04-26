Контракты с двумя нападающими на год продлил ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Павел Гоголев присоединился к команде в 2023 году. Хоккеист из Москвы провел 51 матч за «Сибирь» и набрал 10 очков.
Георгий Белоусов — более опытный спортсмен. Он вошел в состав «Сибири» в середине сезона и также сыграл 51 матч. Всего в турнирах КХЛ он заработал 276 очков.
Сейчас ведутся переговоры о продлении контракта с 20-летним защитником Александром Лукиным.
«Сибирь» всё еще находится в поисках главного тренера. На этот пост приглашали Анвара Гатиятулина. Эксперты называли его кандидатуру хорошим выбором, поскольку его подопечные показывали стабильные достойные результаты. Но Гатиятулин остановил свой выбор на казанском клубе «Ак Барс». Губернатор региона назвал ситуацию «неприятным случаем». Также Травников заявил, что недоволен игрой новосибирских хоккеистов.