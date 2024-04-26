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Александр Лукин

Контракты с двумя нападающими на год продлил ХК «Сибирь»

26 апреля 2024, 13:00
Фото: vk.com/hcsibir1962
Александр Лукин
Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя нападающими: 24-летним Павлом Гоголевым и 33-летним Георгием Белоусовым. Оба спортсмена подписали соглашения еще на один год, сообщили в пресс-службе клуба.

Павел Гоголев присоединился к команде в 2023 году. Хоккеист из Москвы провел 51 матч за «Сибирь» и набрал 10 очков.

Георгий Белоусов — более опытный спортсмен. Он вошел в состав «Сибири» в середине сезона и также сыграл 51 матч. Всего в турнирах КХЛ он заработал 276 очков.

Сейчас ведутся переговоры о продлении контракта с 20-летним защитником Александром Лукиным.

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«Сибирь» всё еще находится в поисках главного тренера. На этот пост приглашали Анвара Гатиятулина. Эксперты называли его кандидатуру хорошим выбором, поскольку его подопечные показывали стабильные достойные результаты. Но Гатиятулин остановил свой выбор на казанском клубе «Ак Барс». Губернатор региона назвал ситуацию «неприятным случаем». Также Травников заявил, что недоволен игрой новосибирских хоккеистов.

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#Алёна Рогонова#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Хк сибирь#Контракт
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