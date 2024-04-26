Контракты с двумя нападающими на год продлил ХК «Сибирь»

«Сибирь» всё еще находится в поисках главного тренера. На этот пост приглашали Анвара Гатиятулина. Эксперты называли его кандидатуру хорошим выбором, поскольку его подопечные показывали стабильные достойные результаты. Но Гатиятулин остановил свой выбор на казанском клубе «Ак Барс». Губернатор региона назвал ситуацию «неприятным случаем». Также Травников заявил, что недоволен игрой новосибирских хоккеистов.