Кудрявцев вступит в должность мэра Новосибирска — 26 апреля пройдет инаугурация

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Published Сегодня, 01:43
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Новый избранный мэр Максим Кудрявцев вступит в должность в эту пятницу. Это произойдет официально на инаугурации. Мероприятие запланировано в концертном зале им. А. М. Каца. Градоначальник принесет присягу на уставе города. На церемонии ждут первых лиц города и области.
Отметим, что в Новосибирске были отменены прямые выборы мэра. Теперь, вместо жителей, главу города избирают депутаты горсовета. Сами выборы прошли 16 апреля. За кандидатуру Кудрявцева проголосовали 40 человек.
Напомним, что предыдущим мэром города был Анатолий Локоть. Он недоработал до конца своего срока на посту несколько месяцев. Уйти с должности было его собственным желанием. Некоторые наблюдатели связывали отставку с тем, что Локоть может быть не согласен с отменой прямых выборов. Однако сам он объяснял, что его пригласили на работу в правительство России, трудиться в сфере российско-белорусских отношений.