Кудрявцев вступит в должность мэра Новосибирска — 26 апреля пройдет инаугурация

Напомним, что предыдущим мэром города был Анатолий Локоть. Он недоработал до конца своего срока на посту несколько месяцев. Уйти с должности было его собственным желанием. Некоторые наблюдатели связывали отставку с тем, что Локоть может быть не согласен с отменой прямых выборов. Однако сам он объяснял, что его пригласили на работу в правительство России, трудиться в сфере российско-белорусских отношений.