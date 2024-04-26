Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска

Кудрявцеву 48 лет, родом он из небольшого поселка в Алтайском крае. Получил образование по специальности «конструирование и технология электронных средств», а затем еще одно по специальности «финансы и кредит». Максим Кудрявцев работал в ОАО «Сибирьтелеком» и двигался там по карьерной лестнице. Он также числился в составе Заксобрания, был зампредседателя комитета по информационной политике. Избирался депутатом Госдумы, был замом председателя комитета по информационной политике. В 2022 году Кудрявцева назначили замом новосибирского губернатора, с 2023 года он отвечал за цифровую трансформацию в области. 16 апреля его избрали мэром города. Из личной жизни про Максима Кудрявцева пишут, что он женат и воспитывает дочь. Из увлечений у него рыбалка, рафтинг, горные лыжи и плавание.