Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска

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Published Сегодня, 05:25
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В пятницу, 26 апреля, в концертном зале имени Каца, состоялась торжественная церемония вступления на должность мэра Максима Кудрявцева на сессии Совета депутатов. Градоначальник принес со сцены присягу на уставе. На мероприятии присутствовали первые лица города и области. С сегодняшнего дня Кудрявцев стал градоначальником на пять лет.
Кудрявцеву 48 лет, родом он из небольшого поселка в Алтайском крае. Получил образование по специальности «конструирование и технология электронных средств», а затем еще одно по специальности «финансы и кредит». Максим Кудрявцев работал в ОАО «Сибирьтелеком» и двигался там по карьерной лестнице. Он также числился в составе Заксобрания, был зампредседателя комитета по информационной политике. Избирался депутатом Госдумы, был замом председателя комитета по информационной политике. В 2022 году Кудрявцева назначили замом новосибирского губернатора, с 2023 года он отвечал за цифровую трансформацию в области. 16 апреля его избрали мэром города. Из личной жизни про Максима Кудрявцева пишут, что он женат и воспитывает дочь. Из увлечений у него рыбалка, рафтинг, горные лыжи и плавание.
В 2023 году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Теперь градоначальника избирал горсовет. Все кандидаты проходили конкурсный отбор: тестирование, собеседование, голосование. До второго тура допустили лишь двоих (всего было 17 кандидатов). Отбор прошли депутат горсовета Игорь Украинцев и замгубернатора Максим Кудрявцев. За последнего народные избранники отдали 40 голосов из 45.