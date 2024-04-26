atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Кудрявцев стал новым мэром

Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска

26 апреля 2024, 05:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Кудрявцев стал новым мэром
Максим Кудрявцев стал новым мэром Новосибирска: 26 апреля состоялась его инаугурация.

Инаугурация мэра Максима Кудрявцева

В пятницу, 26 апреля, в концертном зале имени Каца, состоялась торжественная церемония вступления на должность мэра Максима Кудрявцева на сессии Совета депутатов. Градоначальник принес со сцены присягу на уставе. На мероприятии присутствовали первые лица города и области. С сегодняшнего дня Кудрявцев стал градоначальником на пять лет.

Кудрявцев принял присягуКудрявцев принял присягу
Кудрявцев принял присягу
Фото: трансляция ОТС

Кто такой Максим Кудрявцев — что известно

Кудрявцеву 48 лет, родом он из небольшого поселка в Алтайском крае. Получил образование по специальности «конструирование и технология электронных средств», а затем еще одно по специальности «финансы и кредит». Максим Кудрявцев работал в ОАО «Сибирьтелеком» и двигался там по карьерной лестнице. Он также числился в составе Заксобрания, был зампредседателя комитета по информационной политике. Избирался депутатом Госдумы, был замом председателя комитета по информационной политике. В 2022 году Кудрявцева назначили замом новосибирского губернатора, с 2023 года он отвечал за цифровую трансформацию в области. 16 апреля его избрали мэром города. Из личной жизни про Максима Кудрявцева пишут, что он женат и воспитывает дочь. Из увлечений у него рыбалка, рафтинг, горные лыжи и плавание.

С 25 апреля Кудрявцев официально стал мэромС 25 апреля Кудрявцев официально стал мэром
С 25 апреля Кудрявцев официально стал мэром
Фото: atas.info

Как проходили выборы мэра

В 2023 году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Теперь градоначальника избирал горсовет. Все кандидаты проходили конкурсный отбор: тестирование, собеседование, голосование. До второго тура допустили лишь двоих (всего было 17 кандидатов). Отбор прошли депутат горсовета Игорь Украинцев и замгубернатора Максим Кудрявцев. За последнего народные избранники отдали 40 голосов из 45.

Кудрявцев вступит в должность мэра Новосибирска — 26 апреля пройдет инаугурация
Узнать подробнее
Читайте также:
Травников пообещал новому мэру Новосибирска помощь в решении городских проблемГорсовет Новосибирска выбрал нового мэра: кто такой Максим КудрявцевО первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мэрия#Мэр#Мэрия Новосибирска#Должность#Мэр Новосибирска#Инаугурация#Максим Кудрявцев
Подпишитесь
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Сегодня, 05:33
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Вчера, 07:49
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Вчера, 07:02
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Вчера, 06:15
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"