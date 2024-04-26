Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о формировании новой команды

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В пятницу, 26 апреля, в ходе первой официальной пресс-конференции после инаугурации мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил о грядущих кадровых изменениях в муниципалитете.
По словам главы города, у него уже есть понимание, как изменить кадровый состав мэрии, однако до момента принятия конкретных решений он информацию озвучивать не будет. Напомним, о подобном подходе не раз высказывался и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«У мэра две суперзадачи: умение формировать команду и умение работать в команде. Многие процессы знаю так, остальное надо смотреть», — подчеркнул Кудрявцев.
Максим Кудрявцев стал первым мэром в современной истории Новосибирска, который занял свой пост не в результате прямых общегородских выборов, а был утвержден в должности решением городского Совета депутатов.
Ранее мы рассказывали о том, что не все депутаты считают новую схему выборов главы Новосибирска эффективной в плане управления городским хозяйством.