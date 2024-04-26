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Всех своих планов Кудрявцев раскрывать не стал

Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о формировании новой команды

26 апреля 2024, 08:09
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Всех своих планов Кудрявцев раскрывать не стал

Кадровые изменения в мэрии анонсировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Вступивший в должность мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о принципах формирования своей команды.

В пятницу, 26 апреля, в ходе первой официальной пресс-конференции после инаугурации мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил о грядущих кадровых изменениях в муниципалитете.

По словам главы города, у него уже есть понимание, как изменить кадровый состав мэрии, однако до момента принятия конкретных решений он информацию озвучивать не будет. Напомним, о подобном подходе не раз высказывался и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«У мэра две суперзадачи: умение формировать команду и умение работать в команде. Многие процессы знаю так, остальное надо смотреть», — подчеркнул Кудрявцев.

Максим Кудрявцев стал первым мэром в современной истории Новосибирска, который занял свой пост не в результате прямых общегородских выборов, а был утвержден в должности решением городского Совета депутатов.

Ранее мы рассказывали о том, что не все депутаты считают новую схему выборов главы Новосибирска эффективной в плане управления городским хозяйством.

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