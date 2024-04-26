Новосибирским судом поставлена точка в деле экс-директора Пермского порохового завода

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Published Сегодня, 02:53
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Фигуранта Олега Миргородского обвиняли в подкупе. Все происходило на заводе «Искра» (компания специализируется на изготовлении взрывчатых веществ). Главу предприятия арестовали три года назад.
Топ-менеджеру вменялось получение откатов на общую сумму больше 2 млн. рублей. Деньги ему якобы передавал глава компании-поставщика «Трансолеум М» Константин Ерёмин.
Представители Миргородского подали прошение о прекращении дела. В документе указали, что истекли сроки давности. Суд удовлетворил ходатайство. Сейчас судебные разбирательства прекращены.
Также Миргородского подозревают в разглашении гостайны. Предполагается, что он раскрыл секретные сведения во время общения с подчиненными, показав им документ, к которому работники не имели доступа.