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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:41

Сбившему девочку на «зебре» новосибирскому полицейскому вынесен приговор

Новосибирский полицейский сбил ребенка и скрылся — сколько ему дали?

26 апреля 2024, 08:29
Фото: прокуратура по Новосибирской области

Сбившему девочку на «зебре» новосибирскому полицейскому вынесен приговор

Суд вынес приговор бывшему полицейскому, который 7 августа прошлого года сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

На большой скорости «Тойота» в Карасуке сбила ребенка. После этого водитель притормозил, оценил ситуацию и уехал. Машина виновника ДТП попала на видео. Подозреваемый явился в полицию только спустя три дня. Им оказался местный участковый.

Девочка получила тяжелые травмы: черепно-мозговую травму и переломы.

В качестве наказания виновнику аварии вынесли 3 года и 3 месяца колонии-поселения. Также он должен выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей за моральный вред, уточнили в прокуратуре региона.

Видео: прокуратура по Новосибирской области
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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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