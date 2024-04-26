Новосибирский полицейский сбил ребенка и скрылся — сколько ему дали?

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:41
На большой скорости «Тойота» в Карасуке сбила ребенка. После этого водитель притормозил, оценил ситуацию и уехал. Машина виновника ДТП попала на видео. Подозреваемый явился в полицию только спустя три дня. Им оказался местный участковый.
Девочка получила тяжелые травмы: черепно-мозговую травму и переломы.
В качестве наказания виновнику аварии вынесли 3 года и 3 месяца колонии-поселения. Также он должен выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей за моральный вред, уточнили в прокуратуре региона.