Новосибирцы открыли купальный сезон в паводок — смотрим, как резвятся взрослые

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В микрорайоне Европейский берег в объектив попали двое мужчин, которые резвятся в мутных водах Оби. Даже издалека заметно, какое удовольствие испытывают пловцы. Предлагаем посмотреть, как это было. Редакция не рекомендует повторять увиденное. Купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни и здоровья.
Летом 2023 года в Новосибирске действовали шесть официальных пляжей. Это четыре пляжа парка «У моря Обского», Бугринский и «Звезда».