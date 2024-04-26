Новосибирцы открыли купальный сезон в паводок — смотрим, как резвятся взрослые

В микрорайоне Европейский берег в объектив попали двое мужчин, которые резвятся в мутных водах Оби. Даже издалека заметно, какое удовольствие испытывают пловцы. Предлагаем посмотреть, как это было. Редакция не рекомендует повторять увиденное. Купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни и здоровья.