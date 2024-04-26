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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Два смельчака, открывшие купальный сезон в Новосибирске, попали на видео

Новосибирцы открыли купальный сезон в паводок — смотрим, как резвятся взрослые

26 апреля 2024, 12:27
Фото: 1MI

Два смельчака, открывшие купальный сезон в Новосибирске, попали на видео

В регионе идет паводок, уровень воды в некоторых реках превышает критические отметки, жителям запретили пить воду из-под крана, но нашлись смельчаки, которые решили не терять время и провести водные процедуры.

В микрорайоне Европейский берег в объектив попали двое мужчин, которые резвятся в мутных водах Оби. Даже издалека заметно, какое удовольствие испытывают пловцы. Предлагаем посмотреть, как это было. Редакция не рекомендует повторять увиденное. Купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни и здоровья.

Видео: t.me/evrobereg_info

Летом 2023 года в Новосибирске действовали шесть официальных пляжей. Это четыре пляжа парка «У моря Обского», Бугринский и «Звезда».

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Плавание#Мужчины#Река Обь#Европейский берег#Паводок в Новосибирской области 2024
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