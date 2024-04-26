О строительстве метро в Новосибирске высказался мэр Максим Кудрявцев

Кудрявцев подчеркнул, что это требует значительных финансовых затрат, которые не под силу городскому бюджету. В качестве возможных источников получения дополнительных доходов Кудрявцев назвал более эффективное использование муниципальной недвижимости и земельных участков. Что имеется в виду, приватизация или повышение арендных ставок, новый глава города не уточнил.