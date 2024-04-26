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Сейчас денег на строительство метро у Новосибирска нет

О строительстве метро в Новосибирске высказался мэр Максим Кудрявцев

26 апреля 2024, 08:36
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сейчас денег на строительство метро у Новосибирска нет
Новый мэр Новосибирска заявил, что приоритет в развитиии транспортной системы должен получить рельсовый транспорт.

В ходе первой официальной пресс-конференции в пятницу, 26 апреля, вступивший в должность мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в городе, в первую очередь, необходимо развивать метрополитен, трамвайные линии и проект «Городская электричка».

Глава муниципалитета считает, что необходимо разработать план-график строительства новых станций метро на ближайшие 15 лет, при этом подземные линии должны сочетаться с линиями скоростного наземного трамвая.

Кудрявцев подчеркнул, что это требует значительных финансовых затрат, которые не под силу городскому бюджету. В качестве возможных источников получения дополнительных доходов Кудрявцев назвал более эффективное использование муниципальной недвижимости и земельных участков. Что имеется в виду, приватизация или повышение арендных ставок, новый глава города не уточнил.

Кроме того, Максим Кудрявцев считает возможным увеличение трансфертов из областного бюджета.

А мы, тем временем, собрали для вас небольшое видео о том, какие напутствия дали Максиму Кудрявцеву представители власти и духовенства.

Инаугурация Максима Кудрявцева
Видео: atas.info
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