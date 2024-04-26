О строительстве метро в Новосибирске высказался мэр Максим Кудрявцев

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
В ходе первой официальной пресс-конференции в пятницу, 26 апреля, вступивший в должность мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в городе, в первую очередь, необходимо развивать метрополитен, трамвайные линии и проект «Городская электричка».
Глава муниципалитета считает, что необходимо разработать план-график строительства новых станций метро на ближайшие 15 лет, при этом подземные линии должны сочетаться с линиями скоростного наземного трамвая.
Кудрявцев подчеркнул, что это требует значительных финансовых затрат, которые не под силу городскому бюджету. В качестве возможных источников получения дополнительных доходов Кудрявцев назвал более эффективное использование муниципальной недвижимости и земельных участков. Что имеется в виду, приватизация или повышение арендных ставок, новый глава города не уточнил.
Кроме того, Максим Кудрявцев считает возможным увеличение трансфертов из областного бюджета.
А мы, тем временем, собрали для вас небольшое видео о том, какие напутствия дали Максиму Кудрявцеву представители власти и духовенства.