Опрос РСХБ: 40% россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка (и даже больше)

В вопросе приготовления шашлыка борьбы среди ответов не получилось: 69% не доверяют такое важное дело никому постороннему и готовят их с нуля сами или с семьей, ведь «так вкуснее». Лишь каждый десятый признался, что ему не хочется выбирать мясо и копаться в углях, поэтому он покупает готовое блюдо. А вот каждый пятый занял компромиссную позицию между двумя полюсами: 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут. Мясо покупают на рынках, в магазинах и супермаркетах или на маркетплейсах.