Пилот, из-за ошибки которого под Новосибирском в поле сел самолет, стал грузчиком

После возникновения проблем с гидросистемой, самолет пошел на второй круг над аэропортом Омска. Сам командир объяснил свое решение лететь на аэродром в Новосибирск тем, что нужна была более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в Омске. Впоследствии комиссия пришла к выводам, что решение принято неверно. Из-за ошибочных расчетов пилоты сочли, что топлива для перелета не хватит, и стали искать место для экстренной посадки. Выбор пал на то самое поле в Убинском районе.