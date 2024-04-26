Пилот, из-за ошибки которого под Новосибирском в поле сел самолет, стал грузчиком

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В сети появился отчет о результатах расследования экстренной посадки самолета Airbus А320 в поле под Новосибирском осенью-2023. Члены комиссии пришли к заключению, что командир допустил ряд ошибок, причиной которых стали неверные решения. Так, 32-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов неверно определили положение шасси в результате отказа гидросистемы, не обратили внимание на выпущенные шасси, неверно подсчитали количество и расход топлива, сообщают «Новые известия». Также пилоты проводили предпосадочный брифинг, сняв авиагарнитуры, что является нарушением правил.
После возникновения проблем с гидросистемой, самолет пошел на второй круг над аэропортом Омска. Сам командир объяснил свое решение лететь на аэродром в Новосибирск тем, что нужна была более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в Омске. Впоследствии комиссия пришла к выводам, что решение принято неверно. Из-за ошибочных расчетов пилоты сочли, что топлива для перелета не хватит, и стали искать место для экстренной посадки. Выбор пал на то самое поле в Убинском районе.
Комиссия рекомендовала руководству авиакомпании «Уральские авиалинии» обучить пилотов, как корректно рассчитывать расход топлива.
Сергей Белов не стал дожидаться окончания расследования и покинул авиакомпанию «Уральские авиалинии». Его коллега Эдуард Семенов всё еще надеется вернуться в небо. Но пока, чтобы содержать семью, пилот сменил профессию. Он вынужден работать грузчиком, а также таксистом. У мужчины большая семья, стабильный доход только у супруги. В месяц только на кредиты уходит 60 тысяч. Также нужно платить за репетиторов и секции.