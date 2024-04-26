atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Пилот, из-за ошибки которого под Новосибирском в поле сел самолет, стал грузчиком

Пилот, из-за ошибки которого под Новосибирском в поле сел самолет, стал грузчиком

26 апреля 2024, 12:05
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Комиссия пришла к выводам, что пилоты допустили сразу несколько ошибок: неверно выбрали площадку для посадки и ошибочно рассчитали расход топлива, сказано в отчете.

В сети появился отчет о результатах расследования экстренной посадки самолета Airbus А320 в поле под Новосибирском осенью-2023. Члены комиссии пришли к заключению, что командир допустил ряд ошибок, причиной которых стали неверные решения. Так, 32-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов неверно определили положение шасси в результате отказа гидросистемы, не обратили внимание на выпущенные шасси, неверно подсчитали количество и расход топлива, сообщают «Новые известия». Также пилоты проводили предпосадочный брифинг, сняв авиагарнитуры, что является нарушением правил.

После возникновения проблем с гидросистемой, самолет пошел на второй круг над аэропортом Омска. Сам командир объяснил свое решение лететь на аэродром в Новосибирск тем, что нужна была более длинная взлетно-посадочная полоса, чем в Омске. Впоследствии комиссия пришла к выводам, что решение принято неверно. Из-за ошибочных расчетов пилоты сочли, что топлива для перелета не хватит, и стали искать место для экстренной посадки. Выбор пал на то самое поле в Убинском районе.

Комиссия рекомендовала руководству авиакомпании «Уральские авиалинии» обучить пилотов, как корректно рассчитывать расход топлива.

Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать грузчиком
Узнать подробнее

Сергей Белов не стал дожидаться окончания расследования и покинул авиакомпанию «Уральские авиалинии». Его коллега Эдуард Семенов всё еще надеется вернуться в небо. Но пока, чтобы содержать семью, пилот сменил профессию. Он вынужден работать грузчиком, а также таксистом. У мужчины большая семья, стабильный доход только у супруги. В месяц только на кредиты уходит 60 тысяч. Также нужно платить за репетиторов и секции.

Читайте также:
Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на полеСтала известна судьба пилота, посадившего на новосибирское поле самолет с пассажирамиТоп-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на поле
#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
Подпишитесь
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
Сегодня, 05:25
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
Сегодня, 08:09
Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
Сегодня, 07:42
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Сегодня, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Сегодня, 05:33
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"