Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать грузчиком

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Эдуард Семенов не теряет надежды вернуться к полетам, но это будет непросто. Руководство компании еще не решило судьбу пилота, но даже если это произойдет, Семенову будет необходимо пройти психологическую комиссию.
Трудоустройство в другую авиакомпанию пилот пока не рассматривает. Для этого нужно пройти медкомиссию и подтвердить квалификацию на тренажере полетов. Всё это нужно делать за свой счет. Цена вопроса — около 200 тысяч рублей. Между тем, сейчас семья Семенова живет по большей части за счет сбережений. В семье шесть человек, работает только жена.
Как рассказал Семенов в беседе с «КП-Екатеринбург», в месяц на жизнь уходит порядка 150 тысяч рублей. Весомую часть составляют ипотека и автокредит — 60 тысяч. На коммуналку уходит около 10 тысяч, на еду, тренировки и репетиторов для детей — 80 тысяч.
Чтобы покрыть эти траты, пилот пошел в грузчики, также подрабатывает таксистом. По словам Семенова, он уже проходил подобный период в 1990-е годы. Выпускник летного училища тогда долго не мог найти работу.
Пилот Сергей Белов ранее уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию.