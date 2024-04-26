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Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов

Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать грузчиком

26 апреля 2024, 07:42
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура, ГУ МЧС
Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов
Второй пилот самолета Airbus А320, севшего в поле под Новосибирском осенью 2023 года, всё еще находится в отпуске без содержания, рассказал сам пилот журналистам.

Эдуард Семенов не теряет надежды вернуться к полетам, но это будет непросто. Руководство компании еще не решило судьбу пилота, но даже если это произойдет, Семенову будет необходимо пройти психологическую комиссию.

Трудоустройство в другую авиакомпанию пилот пока не рассматривает. Для этого нужно пройти медкомиссию и подтвердить квалификацию на тренажере полетов. Всё это нужно делать за свой счет. Цена вопроса — около 200 тысяч рублей. Между тем, сейчас семья Семенова живет по большей части за счет сбережений. В семье шесть человек, работает только жена.

Как рассказал Семенов в беседе с «КП-Екатеринбург», в месяц на жизнь уходит порядка 150 тысяч рублей. Весомую часть составляют ипотека и автокредит — 60 тысяч. На коммуналку уходит около 10 тысяч, на еду, тренировки и репетиторов для детей — 80 тысяч.

Чтобы покрыть эти траты, пилот пошел в грузчики, также подрабатывает таксистом. По словам Семенова, он уже проходил подобный период в 1990-е годы. Выпускник летного училища тогда долго не мог найти работу.

Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на поле
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Пилот Сергей Белов ранее уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию.

После расследования Росавиации под удар также попали два замгендиректора «Уральских авиалиний». Сам самолет не будут возвращать к полетам, сообщили в авиакомпании.

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