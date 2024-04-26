Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать грузчиком

Трудоустройство в другую авиакомпанию пилот пока не рассматривает. Для этого нужно пройти медкомиссию и подтвердить квалификацию на тренажере полетов. Всё это нужно делать за свой счет. Цена вопроса — около 200 тысяч рублей. Между тем, сейчас семья Семенова живет по большей части за счет сбережений. В семье шесть человек, работает только жена.