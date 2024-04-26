План борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В ходе первой официальной пресс-конференции после вступления в должность главы муниципалитета Максим Кудрявцев признал, что по количеству пыли в воздухе весной Новосибирск значительно превосходит другие города-миллионники. Для того, чтобы исправить ситуацию, по словам нового мэра, необходимо выполнить четыре задачи:
— посыпать зимой тротуары качественным крупным песком.
— сделать уровень газонов ниже уровня тротуара, чтобы во время дождей землю не выносило на асфальт.
— заставить всех владельцев строительных площадок тщательно мыть всю технику, выезжающую со стройки в город.
— и наконец, самое главное — проводить быструю и масштабную уборку всех городских улиц после зимы.
Однако коммунальной техники, чтобы содержать город в порядке, у муниципалитета не хватает, признал Максим Кудрявцев и позвал всех новосибирцев выйти завтра, 27 апреля, на субботник. Правда, из-за первомайских праздников, этот день объявлен рабочим, а не выходным.