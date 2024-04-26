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Ровно об этих же причинах говорил и предыдущий мэр Анатолий Локоть

План борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев

26 апреля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Ровно об этих же причинах говорил и предыдущий мэр Анатолий Локоть
Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил о четырех причинах образования пыли в городском воздухе.

В ходе первой официальной пресс-конференции после вступления в должность главы муниципалитета Максим Кудрявцев признал, что по количеству пыли в воздухе весной Новосибирск значительно превосходит другие города-миллионники. Для того, чтобы исправить ситуацию, по словам нового мэра, необходимо выполнить четыре задачи:

— посыпать зимой тротуары качественным крупным песком.
— сделать уровень газонов ниже уровня тротуара, чтобы во время дождей землю не выносило на асфальт.
— заставить всех владельцев строительных площадок тщательно мыть всю технику, выезжающую со стройки в город.
— и наконец, самое главное — проводить быструю и масштабную уборку всех городских улиц после зимы.

Однако коммунальной техники, чтобы содержать город в порядке, у муниципалитета не хватает, признал Максим Кудрявцев и позвал всех новосибирцев выйти завтра, 27 апреля, на субботник. Правда, из-за первомайских праздников, этот день объявлен рабочим, а не выходным.

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#Новосибирск#Улицы#Пыль#Уборка#Грязь#Весна
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