План борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев

— посыпать зимой тротуары качественным крупным песком.

— сделать уровень газонов ниже уровня тротуара, чтобы во время дождей землю не выносило на асфальт.

— заставить всех владельцев строительных площадок тщательно мыть всю технику, выезжающую со стройки в город.

— и наконец, самое главное — проводить быструю и масштабную уборку всех городских улиц после зимы.