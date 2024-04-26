Самолет без разрешения пролетел над Новосибирском — прокуратура проводит проверку

Согласно информации из открытых источников, Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина основан в 1941 году. Институт специализируется на испытаниях самолетов SSJ-100, МС-21, а также воссозданной авиационной техники времен ВОВ. Относится к ФГБУ «НИЦ „Институт им. Н. Е. Жуковского“.