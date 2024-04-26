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Самолет без разрешения пролетел над Новосибирском — прокуратура проводит проверку

Самолет без разрешения пролетел над Новосибирском — прокуратура проводит проверку

26 апреля 2024, 06:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
24 апреля над аэропортом Толмачево пролетел Ан-2, принадлежащий СибНИА имени Чаплыгина, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Согласно информации, самолет вылетел из Ельцовки, пролетел над аэродромом и вернулся в точку вылета. У судна не было разрешения на вход в воздушное пространство аэропорта. По факту инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Как рассказала Atas.info старший помощник прокурора Евгения Чиханчина, специалисты надзорного ведомства выяснят все подробности произошедшего. Если будет установлен факт нарушения закона, то виновных накажут в рамках действующего законодательства страны.

Справка

Согласно информации из открытых источников, Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина основан в 1941 году. Институт специализируется на испытаниях самолетов SSJ-100, МС-21, а также воссозданной авиационной техники времен ВОВ. Относится к ФГБУ «НИЦ „Институт им. Н. Е. Жуковского“.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Толмачево#Прокуратура#Самолет#Инцидент
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