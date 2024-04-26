Самолет без разрешения пролетел над Новосибирском — прокуратура проводит проверку

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Согласно информации, самолет вылетел из Ельцовки, пролетел над аэродромом и вернулся в точку вылета. У судна не было разрешения на вход в воздушное пространство аэропорта. По факту инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Как рассказала Atas.info старший помощник прокурора Евгения Чиханчина, специалисты надзорного ведомства выяснят все подробности произошедшего. Если будет установлен факт нарушения закона, то виновных накажут в рамках действующего законодательства страны.
Справка
Согласно информации из открытых источников, Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина основан в 1941 году. Институт специализируется на испытаниях самолетов SSJ-100, МС-21, а также воссозданной авиационной техники времен ВОВ. Относится к ФГБУ «НИЦ „Институт им. Н. Е. Жуковского“.