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Скорая не смогла быстро проехать

Скорую помощь с сиреной не пропустил водитель Toyota Camry в Новосибирске

26 апреля 2024, 01:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Скорая не смогла быстро проехать
В Новосибирске автомобилист не стал пропускать скорую с мигалками, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Все произошло 25 апреля в Октябрьском районе города. На улице Большевистская водитель автомобиля Toyota Camry демонстративно не пропускал скорую помощь. При этом у спецмашины работали мигалки.

Как сообщили очевидцы в ВК-группе «АСТ-54», спецмашину пропустили другие машины, а седан пришлось объезжать.

Теперь ГИБДД начнет устанавливать личность водителя. За то, что он не пропустил спецмашину, нарушив ПДД, его могут привлечь к административной ответственности. В том случае, если медики не успели к человеку и он скончался, нарушителя привлекут уже по уголовной статье.

Не пропустил скоруюНе пропустил скорую
Не пропустил скорую
Фото: АСТ-54
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