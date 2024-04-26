Скорую помощь с сиреной не пропустил водитель Toyota Camry в Новосибирске

Теперь ГИБДД начнет устанавливать личность водителя. За то, что он не пропустил спецмашину, нарушив ПДД, его могут привлечь к административной ответственности. В том случае, если медики не успели к человеку и он скончался, нарушителя привлекут уже по уголовной статье.