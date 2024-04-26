Скорую помощь с сиреной не пропустил водитель Toyota Camry в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Все произошло 25 апреля в Октябрьском районе города. На улице Большевистская водитель автомобиля Toyota Camry демонстративно не пропускал скорую помощь. При этом у спецмашины работали мигалки.
Как сообщили очевидцы в ВК-группе «АСТ-54», спецмашину пропустили другие машины, а седан пришлось объезжать.
Теперь ГИБДД начнет устанавливать личность водителя. За то, что он не пропустил спецмашину, нарушив ПДД, его могут привлечь к административной ответственности. В том случае, если медики не успели к человеку и он скончался, нарушителя привлекут уже по уголовной статье.