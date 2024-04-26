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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Смена профессии после 40 лет: с чего начать

Смена профессии после 40 лет: с чего начать

26 апреля 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
По мнению психологов, примерно к сорока годам человек начинает переживать кризис среднего возраста. Это сопровождается в том числе угасанием интереса к деятельности, которой он занимается.

В этот период начинают волновать вопросы о достижениях и желании заниматься текущей деятельностью. Могут накрыть и сомнения по поводу выбранной когда-то профессии.

Многие люди старше 40 лет могут задумываться о смене сферы деятельности, но боятся выходить за пределы зоны комфорта. Кроме этого, у них есть опасения потерять стабильный доход и не реализоваться в новой области, пишет newia.ru.

Однако, если текущая работа не доставляет удовольствия, отнимает все время и силы, или заработная плата не устраивает, то поводов оставаться на старой работе остается слишком мало.

Решившись на смену работы, важно определиться с направлением. Так, можно рассмотреть смежные области, где пригодятся уже имеющиеся навыки — вовсе не обязательно переходить на совершенно новую специальность.

Сегодня доступно множество онлайн-курсов, предлагающих пробные занятия. Уже на этапе обучения можно брать подработки по новой специальности. Это поможет быстрее освоить ее. Главное — вера в себя и положительный настрой на достижение поставленных целей. Смена работы возможна в любом возрасте, несмотря на социальные стереотипы.

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