Смена профессии после 40 лет: с чего начать

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В этот период начинают волновать вопросы о достижениях и желании заниматься текущей деятельностью. Могут накрыть и сомнения по поводу выбранной когда-то профессии.
Многие люди старше 40 лет могут задумываться о смене сферы деятельности, но боятся выходить за пределы зоны комфорта. Кроме этого, у них есть опасения потерять стабильный доход и не реализоваться в новой области, пишет newia.ru.
Однако, если текущая работа не доставляет удовольствия, отнимает все время и силы, или заработная плата не устраивает, то поводов оставаться на старой работе остается слишком мало.
Решившись на смену работы, важно определиться с направлением. Так, можно рассмотреть смежные области, где пригодятся уже имеющиеся навыки — вовсе не обязательно переходить на совершенно новую специальность.
Сегодня доступно множество онлайн-курсов, предлагающих пробные занятия. Уже на этапе обучения можно брать подработки по новой специальности. Это поможет быстрее освоить ее. Главное — вера в себя и положительный настрой на достижение поставленных целей. Смена работы возможна в любом возрасте, несмотря на социальные стереотипы.