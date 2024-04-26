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Сразу два дачных поселка удалось отстоять пожарным в Новосибирске

Сразу два дачных поселка удалось отстоять пожарным в Новосибирске

26 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Огонь от горящей травы перекинулся на постройки СНТ «Виктория» в Ленинском районе, из-за сильного ветра пламя чуть не перекинулось на соседние дачи, рассказали в областном управлении МЧС.

В Новосибирске в пятницу, 26 апреля, загорелись сараи в дачном обществе «Виктория» в Ленинском районе. Сигнал о происшествии поступил оперативному дежурному в 12:08, в тушении пожара участвовали 43 сотрудника МЧС, было задействовано 11 единиц спецтехники.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сначала вспыхнула сухая трава. Ситуацию осложнял довольно сильный ветер, и пламя перекинулось на нежилые строения. Для координации борьбы с огнем рядом с местом пожара был развернут оперативный штаб, а в небо запустили беспилотники с видеонаблюдением.

Оказалось, что ближайший источник столь необходимой в этой ситуации воды оказался только в двух километрах от места ликвидации пламени. Но пожарным удалось справиться и с этим. Огонь, угрожавший перекинуться на соседнее общество «Заря-3», был потушен.

В результате пожара никто не пострадал, ущерб был нанесен лишь владельцам сгоревших сараев.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#МЧС#Ленинский район#Дачное общество
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