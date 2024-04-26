Сразу два дачных поселка удалось отстоять пожарным в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Новосибирске в пятницу, 26 апреля, загорелись сараи в дачном обществе «Виктория» в Ленинском районе. Сигнал о происшествии поступил оперативному дежурному в 12:08, в тушении пожара участвовали 43 сотрудника МЧС, было задействовано 11 единиц спецтехники.
В пресс-службе ведомства сообщили, что сначала вспыхнула сухая трава. Ситуацию осложнял довольно сильный ветер, и пламя перекинулось на нежилые строения. Для координации борьбы с огнем рядом с местом пожара был развернут оперативный штаб, а в небо запустили беспилотники с видеонаблюдением.
Оказалось, что ближайший источник столь необходимой в этой ситуации воды оказался только в двух километрах от места ликвидации пламени. Но пожарным удалось справиться и с этим. Огонь, угрожавший перекинуться на соседнее общество «Заря-3», был потушен.
В результате пожара никто не пострадал, ущерб был нанесен лишь владельцам сгоревших сараев.