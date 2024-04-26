Сразу два дачных поселка удалось отстоять пожарным в Новосибирске

В пресс-службе ведомства сообщили, что сначала вспыхнула сухая трава. Ситуацию осложнял довольно сильный ветер, и пламя перекинулось на нежилые строения. Для координации борьбы с огнем рядом с местом пожара был развернут оперативный штаб, а в небо запустили беспилотники с видеонаблюдением.