Стали известны личности граффитчиков, пробравшихся в новосибирское метро

Ночью в Новосибирский метрополитен пробрались два человека. Нарушителей задержали сотрудники полиции и ФСБ. Личности задержанных установили. Оба оказались жителями других регионов. 21-летний мужчина — из Московской области и 28-летний — из Санкт-Петербурга. Оба в нарушении Уголовного кодекса ранее не замечены.