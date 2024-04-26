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Стали известны личности граффитчиков, пробравшихся в новосибирское метро

Стали известны личности граффитчиков, пробравшихся в новосибирское метро

26 апреля 2024, 11:56
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Нарушители не успели разукрасить вагоны, но разбили окно метромоста, нанесенный ущерб оценили в 36 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе подземки.

Ночью в Новосибирский метрополитен пробрались два человека. Нарушителей задержали сотрудники полиции и ФСБ. Личности задержанных установили. Оба оказались жителями других регионов. 21-летний мужчина — из Московской области и 28-летний — из Санкт-Петербурга. Оба в нарушении Уголовного кодекса ранее не замечены.

Проникнуть в метро удалось через метромост, повредив окно. Мужчины хотели разрисовать краской из баллончиков вагоны, но не нашли их и ретировались.

Нарушителей поймали, у них забрали снаряжение и баллончики с краской.

За повреждение имущества по 7.17 КоАП грозит штраф до 500 рублей. Нанесенный ущерб в метрополитене оценили в 36 тысяч рублей.

Фото: nsk-metro.ru
Сотрудники ФСБ задержали приезжих граффитчиков в метро Новосибирска
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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Метро#Полиция#Граффити#Новосибирское метро#Вагоны
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