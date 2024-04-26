Стали известны личности граффитчиков, пробравшихся в новосибирское метро

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Ночью в Новосибирский метрополитен пробрались два человека. Нарушителей задержали сотрудники полиции и ФСБ. Личности задержанных установили. Оба оказались жителями других регионов. 21-летний мужчина — из Московской области и 28-летний — из Санкт-Петербурга. Оба в нарушении Уголовного кодекса ранее не замечены.
Проникнуть в метро удалось через метромост, повредив окно. Мужчины хотели разрисовать краской из баллончиков вагоны, но не нашли их и ретировались.
Нарушителей поймали, у них забрали снаряжение и баллончики с краской.
За повреждение имущества по 7.17 КоАП грозит штраф до 500 рублей. Нанесенный ущерб в метрополитене оценили в 36 тысяч рублей.