Стало известно, когда вторая волна паводка накроет Новосибирск

В пресс-центре мэрии уточнили, что сейчас никакой опасности нет, но в случае напряженной ситуации это поможет оперативно на нее отреагировать.

Повышенная готовность объявлена, например, в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии, соответствующие комиссии в районах столицы Сибири и городская аварийно-спасательная служба.