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Стало известно, когда вторая волна паводка накроет Новосибирск

Стало известно, когда вторая волна паводка накроет Новосибирск

26 апреля 2024, 08:30
Фото: atas.info
В столицу Сибири в конце мая придет растаявшая вода с алтайских гор, все городские службы уже находятся в состоянии повышенной готовности, рассказали в мэрии.

В Новосибирске с пятницы, 26 апреля, городские службы из-за ожидаемой второй волны паводка находятся в состоянии повышенной готовности. По прогнозам специалистов, примерно в конце мая в городские водоемы начнет поступать растаявшая вода с алтайских гор.

В пресс-центре мэрии уточнили, что сейчас никакой опасности нет, но в случае напряженной ситуации это поможет оперативно на нее отреагировать.
Повышенная готовность объявлена, например, в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии, соответствующие комиссии в районах столицы Сибири и городская аварийно-спасательная служба.

Сейчас спасатели проверяют исправность системы оповещения, исправность запасных источников электричества и оборудования для откачки воды. Также испытываются средства спасения и определяются схемы совместной работы служб.
Специалисты круглые сутки проводят мониторинг водоемов, входящих в бассейн Оби и осматривают места, которые может затопить.

Также проверяются и территории дачных обществ в пойме Оби.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мэрия#Водоемы#Паводок#Алтайские горы
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