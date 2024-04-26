Стало известно, когда вторая волна паводка накроет Новосибирск

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Новосибирске с пятницы, 26 апреля, городские службы из-за ожидаемой второй волны паводка находятся в состоянии повышенной готовности. По прогнозам специалистов, примерно в конце мая в городские водоемы начнет поступать растаявшая вода с алтайских гор.
В пресс-центре мэрии уточнили, что сейчас никакой опасности нет, но в случае напряженной ситуации это поможет оперативно на нее отреагировать.
Повышенная готовность объявлена, например, в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии, соответствующие комиссии в районах столицы Сибири и городская аварийно-спасательная служба.
Сейчас спасатели проверяют исправность системы оповещения, исправность запасных источников электричества и оборудования для откачки воды. Также испытываются средства спасения и определяются схемы совместной работы служб.
Специалисты круглые сутки проводят мониторинг водоемов, входящих в бассейн Оби и осматривают места, которые может затопить.
Также проверяются и территории дачных обществ в пойме Оби.