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В Новосибирске стрела подъемного крана упала рядом с гуляющими детсадовцами

Стрела подъемного крана рухнула рядом с детсадом в Новосибирске

26 апреля 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Новосибирске стрела подъемного крана упала рядом с гуляющими детсадовцами

Стрела крана вместе с грузом упала недалеко от игровой площадки детского сада «Калейдоскоп», идет проверка, следует из сообщения областной прокуратуры.

В Ленинском районе Новосибирска вечером в четверг, 25 апреля чудом не завершился трагедией инцидент на строительной площадке: у подъемного крана оторвалась стрела и вместе с тяжелым грузом рухнула на землю. Происшествие случилось около 18 часов, пострадавших нет.

К счастью, часть механизма упала на территории стройплощадки, совсем рядом с которой находится детский сад «Калейдоскоп», маленькие воспитанники которого как раз были на прогулке.

По данным сервиса 2ГИС, по строительному адресу улица Рельефная, 102/2, корпус 4 в настоящий момент идет возведение 17-этажного жилого дома. Застройщиком объекта выступает СЗ «Союз Инвест» (входит в ГК «Союз»).

В настоящий момент сотрудники надзорного ведомства Ленинского района проверяют, насколько при проведении работ строители соблюдали соответствующее законодательство, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Дети#Проверка#Жилой дом#Стрела крана#Строительная площадка
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