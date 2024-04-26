Стрела подъемного крана рухнула рядом с детсадом в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 08:31
В Ленинском районе Новосибирска вечером в четверг, 25 апреля чудом не завершился трагедией инцидент на строительной площадке: у подъемного крана оторвалась стрела и вместе с тяжелым грузом рухнула на землю. Происшествие случилось около 18 часов, пострадавших нет.
К счастью, часть механизма упала на территории стройплощадки, совсем рядом с которой находится детский сад «Калейдоскоп», маленькие воспитанники которого как раз были на прогулке.
По данным сервиса 2ГИС, по строительному адресу улица Рельефная, 102/2, корпус 4 в настоящий момент идет возведение 17-этажного жилого дома. Застройщиком объекта выступает СЗ «Союз Инвест» (входит в ГК «Союз»).
В настоящий момент сотрудники надзорного ведомства Ленинского района проверяют, насколько при проведении работ строители соблюдали соответствующее законодательство, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.