Участникам долевого строительства в «Закаменском» придется жить на левом берегу

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На улице Большая в Ленинском районе появится еще один микрорайон. Такое решение приняла мэрия. Застройщиком выступит СЗ «Союз-Инвест» в рамках масштабного инвестиционного проекта.
Участок выделили без конкурса с условием, что застройщик предоставит квартиры обманутым участникам долевого строительства, включая тех, кто не дождался своего жилья в «Закаменском» в Октябрьском районе.
Новый микрорайон должны построить до 2032 года, разрешение на строительство первых двух домов на 480 квартир уже получены. Их должны сдать через два года, сообщает nsk.om1.ru.
СЗ «Союз Инвест» входит в ГК «Союз». Учредитель — Сергей Отмашкин. Накануне на стройплощадке другого объекта компании на Рельефной упала груженая стрела башенного крана.