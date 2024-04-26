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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Участники долевого строительства планировали жить на правом, а придется на левом берегу

Участникам долевого строительства в «Закаменском» придется жить на левом берегу

26 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI
Участники долевого строительства планировали жить на правом, а придется на левом берегу

Жилье для обманутых дольщиков построят рядом с «Дивногорским» в Новосибирске

По соседству с «Дивногорским» возведут микрорайон, квартиры в котором выделят обманутым дольщикам, сказано в постановлении городской мэрии.

На улице Большая в Ленинском районе появится еще один микрорайон. Такое решение приняла мэрия. Застройщиком выступит СЗ «Союз-Инвест» в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Участок выделили без конкурса с условием, что застройщик предоставит квартиры обманутым участникам долевого строительства, включая тех, кто не дождался своего жилья в «Закаменском» в Октябрьском районе.

Новый микрорайон должны построить до 2032 года, разрешение на строительство первых двух домов на 480 квартир уже получены. Их должны сдать через два года, сообщает nsk.om1.ru.

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СЗ «Союз Инвест» входит в ГК «Союз». Учредитель — Сергей Отмашкин. Накануне на стройплощадке другого объекта компании на Рельефной упала груженая стрела башенного крана.

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