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Клещ

В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще

26 апреля 2024, 08:09
Фото: 1MI
Клещ
За неделю, с 17 по 23 апреля, к медикам с укусами клещей обратился 61 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала эпидсезона клещи укусили 85 человек. Только за последнюю неделю паразиты впились в кровь 61 сибиряка.

Наибольшую активность клещи проявляют в Искитимском и Маслянинском районах области, в Бердске. На указанных территориях зафиксировали по пять инцидентов. В Новосибирске клещи поджидали в Заельцовском (3 случая), Ленинском (3) и Октябрьском (2 укуса) районах.

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В лаборатории на исследования передали 41 клеща. Вирусного энцефалита в них не обнаружили. Зато в пятерых нашли боррелиоз.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещевой энцефалит#Клещи#Укус клеща
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