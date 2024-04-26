В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще

Наибольшую активность клещи проявляют в Искитимском и Маслянинском районах области, в Бердске. На указанных территориях зафиксировали по пять инцидентов. В Новосибирске клещи поджидали в Заельцовском (3 случая), Ленинском (3) и Октябрьском (2 укуса) районах.