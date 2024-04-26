atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Новосибирской области начались занятия в пятой «Школе фермера»

В Новосибирской области начались занятия в пятой «Школе фермера»

26 апреля 2024, 08:01
Фото: предоставлено пресс службой АО «Россельхозбанк»
Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) . erid: LjN8JvjZb
При поддержке Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства региона на базе Новосибирского государственного аграрного университета приступили к обучению 43 участника новой волны образовательного проекта «Школа фермера».

Выпускники проекта погрузятся в тему развития сельского туризма, защитят бизнес-проекты и, получив дипломы государственного образца, смогут создать новые объекты сельского хозяйства.

Участникам пятой в Новосибирске волны проекта «Школа фермера» предстоят три месяца интенсивного обучения на базе Новосибирского ГАУ по направлению «Сельский туризм: правовое регулирование, основы маркетинга и продвижения, меры государственной поддержки», практические занятия и обмен опытом в передовых фермерских хозяйствах области.

Среди слушателей курса как начинающие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств, так и уже достаточно опытные предприниматели, которые хотят получить новые знания и повысить квалификацию. Участники проекта представляют Новосибирский, Коченевский, Искитимский, Сузунский, Маслянинский, Тогучинский, Кыштовский, Черепановский, Ордынский, Мошковский, Барабинский районы области.

«Идея создания „Школы фермера“ принадлежит Председателю Правления РСХБ Борису Листову, нас поддержали и Министерство сельского хозяйства, и Новосибирский государственный аграрный университет. Благодаря совместной работе пилотный проект успешно стартовал в Новосибирске в 2020 году, а сегодня — развивается по всей России. Тема агротуризма — ключевая для нашей школы второй год подряд и это не случайно: конкурс на место в 6-7 человек говорит сам за себя. Мы получили позитивную обратную связь от выпускников прошлого года и продолжим поддерживать фермеров не только кредитами, но и грантами», — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.

«В партнерстве с Россельхозбанком, который на сегодняшний день представляет собой не просто банк, а институт развития фермерского движения, сегодня у вас есть все возможности получить новые знания и создать успешный фермерский бизнес в сфере агротуризма. Заксобрание области поддержит любые новые формы хозяйствования, востребованные обществом и современным агропромышленным комплексом. Нужно побороться за каждого туриста, показать ему красоту и уникальность каждого района нашей области», — подчеркнул Александр Тепляков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

«Выражаю благодарность Россельхозбанку за проявленную инициативу, создание и реализацию „Школы фермера“, а также Министерству сельского хозяйства РФ и Законодательному собранию за инструменты поддержки малому бизнесу и фермерскому сообществу. Фермерство — это уже устоявшийся вид бизнеса, без него невозможно представить аграрную экономику. Сельский туризм является дополнительным источником дохода для малого бизнеса, дает возможность сделать бизнес более устойчивым и конкурентоспособным. Желаю вам получить все необходимые для этого знания и навыки», — подытожил Евгений Рудой, ректор Новосибирского ГАУ.

«Школа фермера» — первая в России площадка, где объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. Цель проекта: способствовать качественному развитию фермерского движения и созданию новых финансово устойчивых и рентабельных предприятий АПК.

Только в Новосибирской области за пять лет работы «Школы фермера» обучение прошли 130 слушателей, дипломы государственного образца получили 117 выпускников, а пять наиболее рентабельных и значимых для АПК региона бизнес-проектов получили гранты в размере 150 и 300 тысяч рублей. Всего же с момента запуска проекта в 2020 году выпускниками «Школы фермера» стали более 5,5 тысяч человек со всей России.

В новом потоке «Школы фермера» участвуют 33 субъекта РФ, в том числе 8 — впервые. Общее количество студентов — порядка 950 человек.

Подпишитесь
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
Сегодня, 05:25
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
Сегодня, 08:09
Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
Сегодня, 07:42
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Сегодня, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Сегодня, 05:33
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"