В Новосибирской области начались занятия в пятой «Школе фермера»

«Идея создания „Школы фермера“ принадлежит Председателю Правления РСХБ Борису Листову, нас поддержали и Министерство сельского хозяйства, и Новосибирский государственный аграрный университет. Благодаря совместной работе пилотный проект успешно стартовал в Новосибирске в 2020 году, а сегодня — развивается по всей России. Тема агротуризма — ключевая для нашей школы второй год подряд и это не случайно: конкурс на место в 6-7 человек говорит сам за себя. Мы получили позитивную обратную связь от выпускников прошлого года и продолжим поддерживать фермеров не только кредитами, но и грантами», — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка.