atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В социальных сетях появились официальные аккаунты мэра Новосибирска Кудрявцева

В социальных сетях появились официальные аккаунты мэра Новосибирска Кудрявцева

26 апреля 2024, 11:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
26 апреля в социальных сетях появились официальные аккаунты мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, сообщает пресс-служба мэрии.

Официальные аккаунты действуют в мессенджере «Телеграм» и соцсетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники».

Первой публикацией в аккаунтах мэра Максима Кудрявцева стало обращение к новосибирцам.

«Сегодня перед городом стоит большой спектр задач. Жители, в первую очередь, хотят, чтобы решались их насущные проблемы. Поэтому главным принципом работы команды мэра будет результат. Я настроен на созидательную совместную работу. Искренне надеюсь на вашу помощь и поддержку. Со своей стороны готов вкладывать имеющиеся компетенции и навыки для устойчивого социально-экономического развития города Новосибирска во благо его жителей», — говорит на видео мэр Максим Кудрявцев.
Видео: t.me/kudryavtsevmaksim

Запуск аккаунтов состоялся в день вступления Максима Кудрявцева в должность мэра Новосибирска. Торжественная церемония с участием первых лиц региона прошла на внеочередной сессии Совета депутатов.

Читайте также:
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра НовосибирскаТравников пообещал новому мэру Новосибирска помощь в решении городских проблемГорсовет Новосибирска выбрал нового мэра: кто такой Максим Кудрявцев
#Алёна Рогонова#Политика#Видео#Новосибирск#Мэр#Мэр Новосибирска
Подпишитесь
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
Сегодня, 05:25
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
Сегодня, 08:09
Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
Сегодня, 07:42
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Сегодня, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Сегодня, 05:33
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"