В социальных сетях появились официальные аккаунты мэра Новосибирска Кудрявцева

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Официальные аккаунты действуют в мессенджере «Телеграм» и соцсетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники».
Первой публикацией в аккаунтах мэра Максима Кудрявцева стало обращение к новосибирцам.
«Сегодня перед городом стоит большой спектр задач. Жители, в первую очередь, хотят, чтобы решались их насущные проблемы. Поэтому главным принципом работы команды мэра будет результат. Я настроен на созидательную совместную работу. Искренне надеюсь на вашу помощь и поддержку. Со своей стороны готов вкладывать имеющиеся компетенции и навыки для устойчивого социально-экономического развития города Новосибирска во благо его жителей», — говорит на видео мэр Максим Кудрявцев.
Запуск аккаунтов состоялся в день вступления Максима Кудрявцева в должность мэра Новосибирска. Торжественная церемония с участием первых лиц региона прошла на внеочередной сессии Совета депутатов.