Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Суд продолжает рассматривать дело о взрыве дома на Линейной, заседания будут идти до августа. Между тем, уцелевшим жителям снесенной пятиэтажки по сути пришлось начинать всё с нуля на новом месте. Atas.info узнал, какие выплаты положены жильцам за утраченное имущество.
Согласно постановлению мэрии от 14.02.2023 № 813 «О дополнительных мерах социальной поддержки», жильцам положены выплаты за утраченное имущество первой необходимости. В случае полной утери выплаты составляют 100 тысяч, частичной — 50 тысяч рублей.
В мэрии уточнили, что имущество первой необходимости представляет собой минимальный набор предметов, необходимых для жизнедеятельности. А именно:
— холодильник, плита, шкаф для посуды;
— стол и стул (или табуретка);
— кровать или диван;
— телевизор (радио).
Утрату всего перечисленного оценили в 100 тысяч. Редакция подсчитала, можно ли уложиться в указанную сумму. Во внимание не брали бывшие в употреблении товары. Забегая вперед ответим: да, можно. Но это будут демократичные товары без претензий. Так, телевизор можно купить и за 10 тысяч, холодильник — за 16 тысяч, газовую или электрическую плиту — за 16 тысяч. Дороже всего, судя по найденным вариантам, обойдется диван — 25 тысяч. Но на сне лучше не экономить. Кстати, если бы речь шла о частном доме, на эти деньги пришлось бы приобретать еще насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.
В список не включили такие востребованные в быту электроприборы, как стиральная машина, утюг, другое. Всё остальное придется покупать за свои деньги.
Взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске рано утром 9 февраля 2023 года. Погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Семьям погибших выплатили по 1 млн рублей (эту сумму делят между всеми членами семьи). Получившие тяжкий или средней тяжести вред — 400 тысяч, легкий вред — 200 тысяч рублей.