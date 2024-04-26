Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?

Утрату всего перечисленного оценили в 100 тысяч. Редакция подсчитала, можно ли уложиться в указанную сумму. Во внимание не брали бывшие в употреблении товары. Забегая вперед ответим: да, можно. Но это будут демократичные товары без претензий. Так, телевизор можно купить и за 10 тысяч, холодильник — за 16 тысяч, газовую или электрическую плиту — за 16 тысяч. Дороже всего, судя по найденным вариантам, обойдется диван — 25 тысяч. Но на сне лучше не экономить. Кстати, если бы речь шла о частном доме, на эти деньги пришлось бы приобретать еще насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.