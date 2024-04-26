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Posted 26 апреля, 09:17

Published 26 апреля, 09:17

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Зачем оформлять ОСАГО, если есть каско?

26 апреля 2024, 09:17
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Отвечают специалисты СОГАЗа. ОСАГО — обязательная страховка, без которой нельзя садиться за руль. За отсутствие ОСАГО водителя могут оштрафовать на 800 рублей.

ОСАГО страхует ответственность владельца авто. Если водитель станет виновником ДТП, страховая полностью выплатит нанесённый им ущерб.

Выплаты по ОСАГО получает только потерпевшая сторона. Виновник аварии не сможет получить компенсацию за повреждения своего автомобиля.

Каско защищает сам автомобиль от аварии, угона, и других повреждений. Все выплаты по полису получает владелец машины, независимо от того, виноват он в ДТП или нет.

Однако без ОСАГО виновнику аварии придётся оплачивать ремонт авто другого участника ДТП за свой счет.

Чтобы обезопасить себя от любых неприятностей, рекомендуем оформить и ОСАГО, и каско. Рассчитать стоимость автостраховки и оформить полис можно по ссылке: https://vk.cc/cv9L88

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