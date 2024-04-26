Жильцы «плавающего дома» в Новосибирске просят помощи у Бастрыкина

Хилой дом № 24 на Чемской улице возвели в 1978 году прямо на болоте, и из-за зыбкой почвы строителям не удалось обустроить коллектор с одной стороны. Проблемы начались сразу после вселения первых жильцов: каждой весной подвал и территорию вокруг здания заливало водой, сообщает sibkray.ru.