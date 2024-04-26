Жильцы «плавающего дома» в Новосибирске просят помощи у Бастрыкина

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам областного СК подготовить доклад о нарушении прав жильцов затапливаемого пятиэтажного дома в Новосибирске. Сейчас следователи уже приступили к проверке по статье уголовного кодекса, подразумевающей ответственность за халатность.
Хилой дом № 24 на Чемской улице возвели в 1978 году прямо на болоте, и из-за зыбкой почвы строителям не удалось обустроить коллектор с одной стороны. Проблемы начались сразу после вселения первых жильцов: каждой весной подвал и территорию вокруг здания заливало водой, сообщает sibkray.ru.
Уже больше сорока лет дом эксплуатируется в экстремальных условиях, утверждают жильцы. Нахождение в квартирах стало просто опасным для жизни и здоровья. Стены стали расходиться по швам, появились заметные трещины.
Новосибирцы пожаловались Бастрыкину, что управляющая компания и власти Кировского района их проблему много лет игнорируют. Ход проверки — на контроле в Следственном комитете страны.