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Жильцы «плавающего дома» в Новосибирске просят помощи у Бастрыкина

Жильцы «плавающего дома» в Новосибирске просят помощи у Бастрыкина

26 апреля 2024, 02:58
Фото: СК РФ России
Пятиэтажный дом возвели на болоте, ливневая канализация не работает, но управляющая компания и районная администрация никаких мер не предпринимают, и жильцы были вынуждены обратиться за помощью к Главе СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам областного СК подготовить доклад о нарушении прав жильцов затапливаемого пятиэтажного дома в Новосибирске. Сейчас следователи уже приступили к проверке по статье уголовного кодекса, подразумевающей ответственность за халатность.

Хилой дом № 24 на Чемской улице возвели в 1978 году прямо на болоте, и из-за зыбкой почвы строителям не удалось обустроить коллектор с одной стороны. Проблемы начались сразу после вселения первых жильцов: каждой весной подвал и территорию вокруг здания заливало водой, сообщает sibkray.ru.

Уже больше сорока лет дом эксплуатируется в экстремальных условиях, утверждают жильцы. Нахождение в квартирах стало просто опасным для жизни и здоровья. Стены стали расходиться по швам, появились заметные трещины.

Новосибирцы пожаловались Бастрыкину, что управляющая компания и власти Кировского района их проблему много лет игнорируют. Ход проверки — на контроле в Следственном комитете страны.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Следственный комитет#Болото
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