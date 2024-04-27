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Молоточек судьи

12,7 млн выплатит экс-глава НИИ туберкулеза за махинации с поставками в Новосибирске

27 апреля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Молоточек судьи
Бывшего директора новосибирского НИИ туберкулеза обязали выплатить Минздраву нанесенный ущерб, сказано в решении Заельцовского районного суда.

Накануне Заельцовский суд рассматривал дело о возмещении ущерба. Истцом выступил представитель Минздрава. Он запросил возмещение ущерба 12,7 млн. рублей. По решению суда Владимир Краснов должен выплатить указанную сумму.

В настоящее время решение в силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в срок, установленный законом.

Ранее бывшего руководителя НИИ туберкулеза признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Владимир Краснов, как сказано в материалах дела, заключил соглашение с ООО «Лимекс» на поставку продукции по завышенным ценам. Преступная схема принесла участникам сговора 124 млн. рублей. Экс-главу НИИ приговорили к 3 годам колонии общего режима.

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#Екатерина Боженович#Экономика#Новосибирск#Суд#Туберкулез
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