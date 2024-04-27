12,7 млн выплатит экс-глава НИИ туберкулеза за махинации с поставками в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Накануне Заельцовский суд рассматривал дело о возмещении ущерба. Истцом выступил представитель Минздрава. Он запросил возмещение ущерба 12,7 млн. рублей. По решению суда Владимир Краснов должен выплатить указанную сумму.
В настоящее время решение в силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в срок, установленный законом.
Ранее бывшего руководителя НИИ туберкулеза признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Владимир Краснов, как сказано в материалах дела, заключил соглашение с ООО «Лимекс» на поставку продукции по завышенным ценам. Преступная схема принесла участникам сговора 124 млн. рублей. Экс-главу НИИ приговорили к 3 годам колонии общего режима.