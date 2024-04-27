28 апреля 2024 — Вербное воскресенье: обычаи и смысл церковного праздника

Однако, эта радость была недолгой, так как ожидания людей не сбылись. Иисус не стремился к разрушению римского правления и захвату земной власти. Его целью была победа над смертью и создание Царства Небесного, где спасение получили бы все люди мира, а не только иудеи. Обожание толпы сменилось ненавистью, и через несколько дней те, кто восхищенно кричал «Осанна!», уже выкрикивали «Распни его!» во время суда над Христом.