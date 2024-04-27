630 тысяч украла у старушки фейковая сотрудница полиции в Новосибирске

Мошенница сообщила, что обязана просканировать денежные купюры на предмет их подлинности. После манипуляций банкноты были переданы владелице. Только на следующий день обман вскрылся. Родственница потерпевшей увидела, что подлинных купюр на месте нет. Они все заменены на «билеты банка приколов».