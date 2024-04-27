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630 тысяч украла у старушки фейковая сотрудница полиции в Новосибирске

630 тысяч украла у старушки фейковая сотрудница полиции в Новосибирске

27 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI
За помощью к настоящим правоохранителям обратилась 83-летняя жертва мошенничества, потерявшая крупную сумму, сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Сейчас в розыск объявлена мошенница, обманувшая пожилую жительницу Новосибирска. Старушка рассказала, что два дня назад к ней пришла женщина, представившаяся сотрудникам полиции.

Мошенница сообщила, что обязана просканировать денежные купюры на предмет их подлинности. После манипуляций банкноты были переданы владелице. Только на следующий день обман вскрылся. Родственница потерпевшей увидела, что подлинных купюр на месте нет. Они все заменены на «билеты банка приколов».

Правоохранители уже возбудили дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется розыск подозреваемой. Она попала в объектив видеокамер. Всех, кто узнал женщину, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции. Тем, кто сообщит о местонахождении подозреваемой гарантируется конфиденциальность.

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