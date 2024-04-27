Артист из Новосибирска выступит на новой «Фабрике звезд»

Очередной отчетный концерт «Новой Фабрике» звезд увидят зрители в воскресенье. Культовый проект возобновили спустя 15 лет. Сейчас он получил вторую жизнь. На шоу 16 молодых артистов живут в академии и готовятся покорять телезрителей своим музыкальным талантом.