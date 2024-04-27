atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Новосибирец снова споет для публики

Артист из Новосибирска выступит на новой «Фабрике звезд»

27 апреля 2024, 04:14
Фото: телеканал ТНТ
Новосибирец снова споет для публики
Новосибирец Митя Фомин вновь порадует своим выступлением зрителей: он споет на новой «Фабрике звезд», сообщил телеканал ТНТ.

Очередной отчетный концерт «Новой Фабрике» звезд увидят зрители в воскресенье. Культовый проект возобновили спустя 15 лет. Сейчас он получил вторую жизнь. На шоу 16 молодых артистов живут в академии и готовятся покорять телезрителей своим музыкальным талантом.

Участников становится все меньше. На очередной отчетный концерт были приглашены знаменитые музыканты. На сцене выступят IOWA, «На-На», Ольга Серябкина и другие. Также публику порадует своим присутствием новосибирский певец Митя Фомин.

Фото: ТНТ

Напомним, ранее Митя Фомин спел «кошачью» песню на шоу «Конфетка». Трек назывался «Мяу». Ее написал простой альпинист Антон Апполонов, живущий в Караганде.

Митя Фомин исполнил «кошачью» песню на шоу «Конфетка»
Узнать подробнее
Читайте также:
Митя Фомин рассказал, как его оскорбляли и обзывали в новосибирской школеМитя Фомин рассказал о плохих условиях жизни его 82-летней мамы в НовосибирскеПевец из Новосибирска Митя Фомин поборется за 10 млн рублей в Самарканде
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Шоу#Музыка#Певец#ТНТ#Митя Фомин
Подпишитесь
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
Вчера, 05:25
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще
Вчера, 08:09
Пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском, вынужден работать таксистом
Вчера, 07:42
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Вчера, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Вчера, 05:33
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"