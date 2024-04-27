Артист из Новосибирска выступит на новой «Фабрике звезд»

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Очередной отчетный концерт «Новой Фабрике» звезд увидят зрители в воскресенье. Культовый проект возобновили спустя 15 лет. Сейчас он получил вторую жизнь. На шоу 16 молодых артистов живут в академии и готовятся покорять телезрителей своим музыкальным талантом.
Участников становится все меньше. На очередной отчетный концерт были приглашены знаменитые музыканты. На сцене выступят IOWA, «На-На», Ольга Серябкина и другие. Также публику порадует своим присутствием новосибирский певец Митя Фомин.
Напомним, ранее Митя Фомин спел «кошачью» песню на шоу «Конфетка». Трек назывался «Мяу». Ее написал простой альпинист Антон Апполонов, живущий в Караганде.