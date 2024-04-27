Доверху набитую цыганами «Газель» ищут по всему Новосибирску

Очевидцы поймали поездку на камеру. На кадрах видно, что на переднем сиденье находятся порядка шести человек, включая троих маленьких детей. Судя по фото, участники получили яркие эмоции от поездки с нарушениями. Очевидцы не исключают, что набиться в автомобиль могли представители цыганской диаспоры.