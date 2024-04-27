Доверху набитую цыганами «Газель» ищут по всему Новосибирску

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:50
Очевидцы поймали поездку на камеру. На кадрах видно, что на переднем сиденье находятся порядка шести человек, включая троих маленьких детей. Судя по фото, участники получили яркие эмоции от поездки с нарушениями. Очевидцы не исключают, что набиться в автомобиль могли представители цыганской диаспоры.
В отделе пропаганды городской ГИБДД ответили, что водителя «Газели» устанавливают, принимают решение о привлечении водителя к ответственности.