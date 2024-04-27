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Доверху набитую цыганами «Газель» ищут по всему Новосибирску

Доверху набитую цыганами «Газель» ищут по всему Новосибирску

27 апреля 2024, 08:40
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
По улице Титова Ленинского района промчался микроавтобус «Газель» с веселой компанией, кадры опубликованы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Очевидцы поймали поездку на камеру. На кадрах видно, что на переднем сиденье находятся порядка шести человек, включая троих маленьких детей. Судя по фото, участники получили яркие эмоции от поездки с нарушениями. Очевидцы не исключают, что набиться в автомобиль могли представители цыганской диаспоры.

В отделе пропаганды городской ГИБДД ответили, что водителя «Газели» устанавливают, принимают решение о привлечении водителя к ответственности.

Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
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В Новосибирске регулярно проходят рейды по выявлению иностранцев, незаконно находящихся на территории страны. Так, проверкам подвергают автомойки, общепит, такси, стройки, рынки, другие места массового нахождения нелегалов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Гибдд#Мигранты#Проверка
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