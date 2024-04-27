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Движение ограничат на левом берегу Новосибирска из-за аварии на теплосетях

Движение ограничат на левом берегу Новосибирска из-за аварии на теплосетях

27 апреля 2024, 03:20
Фото: 1MI
На перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе существенно ограничат движение, предупредили в пресс-службе СГК.

На перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе будет существенно сужена проезжая часть. С вечера 27 апреля по 30 апреля для автомобилистов будут недоступны три полосы из четырех.

Это необходимо для устранения дефекта на магистральной теплосети. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.

Как уточнили в СГК, 27 апреля с 9 до 17 часов в контуре отключения окажутся восемь домов. Жильцы еще нескольких домов могут ощущать временное снижение параметров подачи теплоносителя.

Фото: СГК

Неудобства будут сведены к минимуму, поскольку впереди новосибирцев ждут длинные майские выходные. Отдыхать предстоит с 28 апреля по 1 мая включительно.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Движение#Ограничения#Ограничение движения#СГК
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