Движение ограничат на левом берегу Новосибирска из-за аварии на теплосетях

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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На перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе будет существенно сужена проезжая часть. С вечера 27 апреля по 30 апреля для автомобилистов будут недоступны три полосы из четырех.
Это необходимо для устранения дефекта на магистральной теплосети. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.
Как уточнили в СГК, 27 апреля с 9 до 17 часов в контуре отключения окажутся восемь домов. Жильцы еще нескольких домов могут ощущать временное снижение параметров подачи теплоносителя.
Неудобства будут сведены к минимуму, поскольку впереди новосибирцев ждут длинные майские выходные. Отдыхать предстоит с 28 апреля по 1 мая включительно.