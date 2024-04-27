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Новосибирский зоопарк

Мэрия раскрыла зарплату директора Новосибирского зоопарка

27 апреля 2024, 14:44
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирский зоопарк
На официальном сайте мэрии Новосибирска появились сведения о заработной плате начальников учреждений сферы культуры за 2023 год.

Согласно представленным сведениям, среднемесячная зарплата директора МУП «Зоологический парк им. Ростислава Александровича Шило» Андрея Шило составила 214 490 рублей. Замдиректора по науке и по совместительству мать руководителя Ольга Шило зарабатывала в среднем 178 773 рублей в месяц.

Среди руководящего состава зоопарка самая скромная зарплата у замдиректора по безопасности — 102 560 рублей в месяц.

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Андрей Шило родился в 1989 году. Пришел в команду зоопарка еще будучи студентом в 2010-м. В 22 года стал замдиректора, в 2016-м году после смерти отца возглавил Новосибирский зоопарк.

Ольга Шило работает в зоопарке с 1983 года. С 1998 года — замдиректора по науке.

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