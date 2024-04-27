Мэрия раскрыла зарплату директора Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Согласно представленным сведениям, среднемесячная зарплата директора МУП «Зоологический парк им. Ростислава Александровича Шило» Андрея Шило составила 214 490 рублей. Замдиректора по науке и по совместительству мать руководителя Ольга Шило зарабатывала в среднем 178 773 рублей в месяц.
Среди руководящего состава зоопарка самая скромная зарплата у замдиректора по безопасности — 102 560 рублей в месяц.
Андрей Шило родился в 1989 году. Пришел в команду зоопарка еще будучи студентом в 2010-м. В 22 года стал замдиректора, в 2016-м году после смерти отца возглавил Новосибирский зоопарк.
Ольга Шило работает в зоопарке с 1983 года. С 1998 года — замдиректора по науке.