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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 03:23

От бурь страдают люди

Мощные магнитные бури до 7 баллов сведут с ума метеозависимых новосибирцев

27 апреля 2024, 03:21
Фото: Изображение Midjourney
От бурь страдают люди
В мае 2024 года ожидается серия магнитных бурь, причем самых мощных за последнее время, о чем свидетельствуют данные сайта ru-meteo com.

С 1 по 18 мая магнитные бури в Новосибирске оцениваются как слабые, достигающие отметки в 2-3 балла из 10 возможных.

Самые мощные бури, которые происходят из-за вспышек на Солнце, ожидаются в третьей декаде месяца. С 19 по 22 мая пик колебаний достигнет 5-6 баллов. Кроме того, 25 мая магнитные бури достигнут 5 баллов, а 26 мая — 7. Это самые мощные бури, которые были в регионе за последнее время. Обычно они достигали отметки в 4-5 баллов.

Фото: ru-meteo.com

Стоит отметить, что магнитные бури сильно чувствуют метеозависимые люди, у которых «хромает» здоровье в такие дни. В это время обостряются хронические заболевания, начинает болеть голова, появляется тревожность.

Метеочувствительным людям советуют в такие дни не заниматься сложными делами, не переедать, больше гулять, как следует высыпаться и в случае ухудшения здоровья, обратиться к врачам.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Магнитные бури#Метеозависимые
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