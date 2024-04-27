Мощные магнитные бури до 7 баллов сведут с ума метеозависимых новосибирцев

Самые мощные бури, которые происходят из-за вспышек на Солнце, ожидаются в третьей декаде месяца. С 19 по 22 мая пик колебаний достигнет 5-6 баллов. Кроме того, 25 мая магнитные бури достигнут 5 баллов, а 26 мая — 7. Это самые мощные бури, которые были в регионе за последнее время. Обычно они достигали отметки в 4-5 баллов.