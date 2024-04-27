Мощные магнитные бури до 7 баллов сведут с ума метеозависимых новосибирцев

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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С 1 по 18 мая магнитные бури в Новосибирске оцениваются как слабые, достигающие отметки в 2-3 балла из 10 возможных.
Самые мощные бури, которые происходят из-за вспышек на Солнце, ожидаются в третьей декаде месяца. С 19 по 22 мая пик колебаний достигнет 5-6 баллов. Кроме того, 25 мая магнитные бури достигнут 5 баллов, а 26 мая — 7. Это самые мощные бури, которые были в регионе за последнее время. Обычно они достигали отметки в 4-5 баллов.
Стоит отметить, что магнитные бури сильно чувствуют метеозависимые люди, у которых «хромает» здоровье в такие дни. В это время обостряются хронические заболевания, начинает болеть голова, появляется тревожность.
Метеочувствительным людям советуют в такие дни не заниматься сложными делами, не переедать, больше гулять, как следует высыпаться и в случае ухудшения здоровья, обратиться к врачам.