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Названа причина отмены красочного фестиваля «Сибирский огонь» в Новосибирской области

Названа причина отмены красочного фестиваля «Сибирский огонь» в Новосибирской области

27 апреля 2024, 09:43
Фото: atas.info
Проведение исторического фестиваля перенесено на 2025 год по соображениям безопасности, сообщают организаторы мероприятия.

В нынешнем году военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» традиционно проходящий в Колыванском районе Новосибирской области, решено не проводить. Организаторы объяснили это заботой о безопасности участников и гостей масштабного мероприятия.

Новость об отмене фестиваля стала весьма неожиданной для поклонников исторической реконструкции: буквально неделю назад руководитель управления культуры Новосибирска Ирина Соловьева анонсировала проведение фестиваля этим летом.

Организаторы уточнили, что безопасность и уют на фестивале в приоритете. С учетом недавних событий в Подмосковье — теракт в «Крокусе», мероприятие с ожидаемым количеством зрителей в 50 тысяч решили перенести на следующее лето.

О том, состоится ли запланированное на 31 июля авиашоу на аэродроме в Мочище, пока неизвестно, сообщает VN.ru.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Фестиваль#Отмена#Сибирский огонь#Историческая реконструкция
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