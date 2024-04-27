Названа причина отмены красочного фестиваля «Сибирский огонь» в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В нынешнем году военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» традиционно проходящий в Колыванском районе Новосибирской области, решено не проводить. Организаторы объяснили это заботой о безопасности участников и гостей масштабного мероприятия.
Новость об отмене фестиваля стала весьма неожиданной для поклонников исторической реконструкции: буквально неделю назад руководитель управления культуры Новосибирска Ирина Соловьева анонсировала проведение фестиваля этим летом.
Организаторы уточнили, что безопасность и уют на фестивале в приоритете. С учетом недавних событий в Подмосковье — теракт в «Крокусе», мероприятие с ожидаемым количеством зрителей в 50 тысяч решили перенести на следующее лето.
О том, состоится ли запланированное на 31 июля авиашоу на аэродроме в Мочище, пока неизвестно, сообщает VN.ru.