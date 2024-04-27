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На праздник запустят салют

Названа стоимость салюта в день Победы 9 мая в Новосибирске

27 апреля 2024, 01:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На праздник запустят салют
Новосибирцев не оставят без салюта в День Победы: на сайте госзакупок стало известно, во сколько он обойдется бюджету города.

В Новосибирске подготовили праздничную программу на 9 Мая, когда вся страна будет отмечать День Победы над фашистской Германией в 1945 году.

На площади Ленина пройдет главный парад, вечером запланирована концертная программа. Также в течение всего дня по разным районам города будут проходить эстафеты, памятные акции и праздничные программы. В конце дня для жителей запустят салют.

Из документов госзакупок следует, что заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Пока ищут участника аукциона, который согласится организовать запуск салюта. На все работы и залпы потратят 753 тысячи рублей.

Запустят салют в центре Новосибирска — за зданием НОВАТа. Смотреть его можно будет целых десять минут: с 21.50 до 22 часов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Праздник#9 мая#Программа#Парад#День Победы
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