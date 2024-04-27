atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Новосибирское МЧС не вводило режим повышенной готовности из-за паводка 27 апреля

Новосибирское МЧС не вводило режим повышенной готовности из-за паводка 27 апреля

27 апреля 2024, 10:28
Фото: 1MI
По сообщению новосибирских СМИ, в регионе с 27 апреля ГУ МЧС ввело режим повышенной готовности на фоне паводка, но в ведомстве опровергли эту информацию.

В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту Atas.info уточнили, что режим повышенной готовности из-за подъема воды на территории региона действует еще с вечера 5 апреля. В области ведут круглосуточное наблюдение на ситуацией.

От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области
Узнать подробнее

Угроза подтопления дачных участков в Первомайском и Советском районах Новосибирска сохраняется на фоне повышенных сбросов воды ГЭС.

В конце мая в регионе ожидают вторую волну паводка. Тогда до области дойдет волна от таяния рек в Республике Алтай. Вторая волна продлится до начала июня.

Читайте также:
Новосибирцы открыли купальный сезон в паводок — смотрим, как резвятся взрослыеУй поднялся: паводок затопил село в Кыштовском районе Новосибирской областиДефицит питьевой воды спровоцировал паводок в Бердске
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Паводок#Подтопление#Паводок в Новосибирской области 2024
Подпишитесь
Обещания Кудрявцева: о чем заявил мэр Новосибирска в первый день работы
Сегодня, 01:59
Прокуратура нашла нарушения при прокладке лыжной трассы в Бугринском лесу
Сегодня, 06:53
Артист из Новосибирска выступит на новой «Фабрике звезд»
Сегодня, 04:14
От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области
Сегодня, 04:06
Выплаты жителям дома на Линейной. Что возместят, а что — нет?
Вчера, 06:10
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Вчера, 05:33
"