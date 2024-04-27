Новосибирское МЧС не вводило режим повышенной готовности из-за паводка 27 апреля

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В пресс-службе ГУ МЧС корреспонденту Atas.info уточнили, что режим повышенной готовности из-за подъема воды на территории региона действует еще с вечера 5 апреля. В области ведут круглосуточное наблюдение на ситуацией.
Угроза подтопления дачных участков в Первомайском и Советском районах Новосибирска сохраняется на фоне повышенных сбросов воды ГЭС.
В конце мая в регионе ожидают вторую волну паводка. Тогда до области дойдет волна от таяния рек в Республике Алтай. Вторая волна продлится до начала июня.