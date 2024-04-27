Новый подход к лечению рака нашли новосибирские ученые

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Запатентованная технология помогает добывать различные виды нанопорошков, которые можно использовать в терапии множества онкологических заболеваний.
Фотодинамическая терапия (ФДТ) считается современным и щадящим методом лечения рака. Она базируется на способности фотосенсибилизаторов, специальных препаратов, проникать в злокачественные опухоли. При воздействии лазера эти препараты запускают реакции, которые высвобождают синглетный кислород и свободные радикалы, уничтожающие опухолевые клетки, не причиняя вреда здоровым тканям.
ФДТ-препараты обычно представлены в виде наночастиц, которые проникают в образования и затем активируются рентгеновскими лучами. Однако такое излучение может быть вредным для организма. Новая технология из Новосибирска предлагает использование наночастиц, активируемых ультрафиолетом вне организма, после чего они поступают в область опухоли. Эти частицы могут действовать до шести часов, оказывая терапевтический эффект.
Ведущий специалист НГУ Евгений Галашов заявил, что новая технология позволяет лечить внутренние опухоли без рентгеновского излучения. Сейчас также ведутся работы по созданию наночастиц, которые могут быть активированы ультразвуком или магнитным полем. Разные методы активации позволяют найти оптимальный подход к терапии для каждого пациента.
Технология из Новосибирска имеет несколько преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами. Как правило, наночастицы получают химическим способом. Частицы получаются сферической формы, а она не отличается высокой функциональностью. Затем используется пиролиз, который кристаллизует частицы, но увеличивает их размер. Новосибирская технология позволяет получать кристаллические наночастицы менее 20 нм, что идеально для проникновения в клетки опухоли.
Евгений Галашов отметил, что благодаря кристаллической структуре эти частицы можно покрывать полисахаридами, которые легко усваиваются раковыми клетками. Эта технология также подходит для доставки других лекарственных препаратов. Запатентованный метод сравнительно недорог и может быть воспроизведен в российской промышленности.
Следующим шагом будет проведение необходимых испытаний, чтобы убедиться в эффективности и безопасности нанопорошков. Если все пройдет успешно, врачи получат новую линейку препаратов, которые будут эффективнее и безопаснее, чем традиционные методы лечения онкологических заболеваний.