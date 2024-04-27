Новый подход к лечению рака нашли новосибирские ученые

ФДТ-препараты обычно представлены в виде наночастиц, которые проникают в образования и затем активируются рентгеновскими лучами. Однако такое излучение может быть вредным для организма. Новая технология из Новосибирска предлагает использование наночастиц, активируемых ультрафиолетом вне организма, после чего они поступают в область опухоли. Эти частицы могут действовать до шести часов, оказывая терапевтический эффект.