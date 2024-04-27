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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Очереди в банках из вкладчиков ожидают в Новосибирске из-за ключевой ставки в 16%

Очереди в банках из вкладчиков ожидают в Новосибирске из-за ключевой ставки в 16%

27 апреля 2024, 13:17
Фото: 1MI
Увеличение интереса среди новосибирцев к депозитным вкладам может быть спровоцировано очередным решением по ключевой ставки, считает глава Сибирского отделения ЦБ РФ Николай Морев.

Центробанк накануне оставил ключевую ставку на уровне 16%. Для бизнеса подобный ход регулятора оценивается как негативный. Ряд прибыльных проектов может стать убыточным из-за использования заемных средств, которые, в свою очередь, дорожают вслед за ключевой ставкой.

Обычным же людям становится выгоднее направлять свои деньги на депозитные вклады. В Новосибирской области аналитики прогнозируют повышенный интерес к такому виду банковских услуг.

«По итогам прошлого года можно говорить об увеличении сберегательной активности наших граждан. Сейчас данная тенденция остается актуальной. Депозитные вклады новосибирцев росли темпами, которые были значительно выше федеральных показателей. У нас рост составил 25%, в стране в общем и в Сибири в частности рост составил 20%», — сообщил глава Сибирского ГУ Банка России Николай Морев BFM-Новосибирск.

Важно напомнить, что большинство российских банков в пакете имеет услугу по удаленному оформлению депозитного счета. Для этого потребуется лишь мобильное приложение конкретного финансового учреждения.

#Екатерина Боженович#Экономика#Общество#Деньги#Банк
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