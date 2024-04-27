Очереди в банках из вкладчиков ожидают в Новосибирске из-за ключевой ставки в 16%

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Центробанк накануне оставил ключевую ставку на уровне 16%. Для бизнеса подобный ход регулятора оценивается как негативный. Ряд прибыльных проектов может стать убыточным из-за использования заемных средств, которые, в свою очередь, дорожают вслед за ключевой ставкой.
Обычным же людям становится выгоднее направлять свои деньги на депозитные вклады. В Новосибирской области аналитики прогнозируют повышенный интерес к такому виду банковских услуг.
«По итогам прошлого года можно говорить об увеличении сберегательной активности наших граждан. Сейчас данная тенденция остается актуальной. Депозитные вклады новосибирцев росли темпами, которые были значительно выше федеральных показателей. У нас рост составил 25%, в стране в общем и в Сибири в частности рост составил 20%», — сообщил глава Сибирского ГУ Банка России Николай Морев BFM-Новосибирск.
Важно напомнить, что большинство российских банков в пакете имеет услугу по удаленному оформлению депозитного счета. Для этого потребуется лишь мобильное приложение конкретного финансового учреждения.