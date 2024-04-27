Очереди в банках из вкладчиков ожидают в Новосибирске из-за ключевой ставки в 16%

Центробанк накануне оставил ключевую ставку на уровне 16%. Для бизнеса подобный ход регулятора оценивается как негативный. Ряд прибыльных проектов может стать убыточным из-за использования заемных средств, которые, в свою очередь, дорожают вслед за ключевой ставкой.