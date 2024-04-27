Опасные мухи-сирфиды замечены в Новосибирске

При этом совсем без этих мух тоже нельзя. Взрослые особи участвуют в распространении растений, опыляя их. По виду журчалки почти как осы, их легко перепутать. Отличить их можно по форме глаз. Мухи-сирфиды также вьются вокруг растений в фазе цветения, включая вербы, пишет КП-Новосибирск.