Опасные мухи-сирфиды замечены в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Новосибирске замечены мухи-сирфиды. Также их называют журчалки и сирфидные мухи. Этот вид мух чрезвычайно опасен для растений, заявил биолог Алексей Яновский, их личинки уничтожают урожай.
Личинки оккупируют молодые побеги малины, лука, кочаны капусты, редьку.
При этом совсем без этих мух тоже нельзя. Взрослые особи участвуют в распространении растений, опыляя их. По виду журчалки почти как осы, их легко перепутать. Отличить их можно по форме глаз. Мухи-сирфиды также вьются вокруг растений в фазе цветения, включая вербы, пишет КП-Новосибирск.