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Опасные мухи-сирфиды замечены в Новосибирске

Опасные мухи-сирфиды замечены в Новосибирске

27 апреля 2024, 09:19
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
Этот вид мух чрезвычайно опасен для растений, их личинки уничтожают урожай, заявил биолог Алексей Яновский.

В Новосибирске замечены мухи-сирфиды. Также их называют журчалки и сирфидные мухи. Этот вид мух чрезвычайно опасен для растений, заявил биолог Алексей Яновский, их личинки уничтожают урожай.

Личинки оккупируют молодые побеги малины, лука, кочаны капусты, редьку.

При этом совсем без этих мух тоже нельзя. Взрослые особи участвуют в распространении растений, опыляя их. По виду журчалки почти как осы, их легко перепутать. Отличить их можно по форме глаз. Мухи-сирфиды также вьются вокруг растений в фазе цветения, включая вербы, пишет КП-Новосибирск.

Фото: Алексей Яновский
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Ученые#Растения#Урожай#Вредители
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