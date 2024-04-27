Опубликован точный прогноз на майские праздники в Новосибирске в 2024 году

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По данным сайта «Яндекс. Погода», в первый праздничный выходной 29 апреля потеплеет до +14 днем и +2 ночью. Во вторник, 30 числа похолодает днем до +6, а ночью до -2. В другие дни — 1, 2 и 3 мая ожидается +8…+13 в дневное время и 0…+8 в ночное. А вот 9 мая потеплеет до +20. Ночью будет +14. Дождей синоптики не предвещают.
Сайт Gismeteo также обещает похолодание 30 апреля, 1 и 2 мая, когда столбик термометра покажет +7 днем и -1 ночью. 4, 5 числа будет аналогичная температура, но еще и дожди. В День Победы, 9 мая станет чуть теплее: до +14 днем и +6 ночью. Дождей на этой неделе не ожидается.
World-weather дает похожий прогноз погоды на майские праздники. С 1 по 5 число прогнозируется +6…+11, а также не большие дожди. Неделя с 8 по 12 число будет самой теплой, когда потеплеет до +21. Во все дни сохранится солнечная температура.