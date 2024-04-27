Опубликован точный прогноз на майские праздники в Новосибирске в 2024 году

По данным сайта «Яндекс. Погода», в первый праздничный выходной 29 апреля потеплеет до +14 днем и +2 ночью. Во вторник, 30 числа похолодает днем до +6, а ночью до -2. В другие дни — 1, 2 и 3 мая ожидается +8…+13 в дневное время и 0…+8 в ночное. А вот 9 мая потеплеет до +20. Ночью будет +14. Дождей синоптики не предвещают.