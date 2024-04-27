Остановлено строительство двух школ в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве двух из шести школ. Их строят на улице Николая Сотникова и улице Спортивной. В Минобре предполагают, что приостановка возведения объектов может повлиять на сроки сдачи: их хотели ввести в эксплуатацию в 2024 году, но теперь, вероятно, это произойдет в 2025 году.
Общая строительная готовность шести школ составляет от 14 до 22%, пишет ТАСС. Если концессионер не выполнит обязательства по срокам сдачи школ, то его оштрафуют.
Отметим, что концессионное соглашение на стройку шести образовательных учреждений в Новосибирске было заключено в 2021 году. Все объекты планировали сдать в 2022 году.
При этом многие эксперты сомневались, что за такой короткий промежуток времени действительно возможно построить все объекты. Так и произошло. На этапе возведения три школы пришлось строить заново: концессионер решил не следовать проекту и заложил некачественный фундамент, который потом пришлось сносить. Тогда срок сдачи перенесли с 2023 года на 2024 год. Теперь же и этот срок находится под сомнением.