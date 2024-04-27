Остановлено строительство двух школ в Новосибирске

При этом многие эксперты сомневались, что за такой короткий промежуток времени действительно возможно построить все объекты. Так и произошло. На этапе возведения три школы пришлось строить заново: концессионер решил не следовать проекту и заложил некачественный фундамент, который потом пришлось сносить. Тогда срок сдачи перенесли с 2023 года на 2024 год. Теперь же и этот срок находится под сомнением.