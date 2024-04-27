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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области

От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области

27 апреля 2024, 04:06
Фото: 1MI
Вышедшая из берегов река Уй подтопила два дома с пятью жильцами в деревне Орловка в Кыштовском районе, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жителям пришлось эвакуироваться, захватив домашних животных. Спустя несколько дней свои выплаты пострадавшие так и не получили. Оказалось, что местные власти не установили сроки, размер разовой помощи. Прокурор обязал главу Кыштовского района устранить нарушения. В результате вышло распоряжение, выплаты обещают сделать в ближайшее время.

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Как сообщал ранее руководитель регионального МЧС, уровень воды в реке Уй в Кыштовском районе превысил опасную отметку. В результате были подтоплены несколько жилых домов и земельных участков.

Сложная обстановка, связанная с паводком, также наблюдается в Колыванском и Убинском районах.

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