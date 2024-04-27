От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области

Жителям пришлось эвакуироваться, захватив домашних животных. Спустя несколько дней свои выплаты пострадавшие так и не получили. Оказалось, что местные власти не установили сроки, размер разовой помощи. Прокурор обязал главу Кыштовского района устранить нарушения. В результате вышло распоряжение, выплаты обещают сделать в ближайшее время.