От поднявшегося Уя пришлось спасать людей и животных в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Жителям пришлось эвакуироваться, захватив домашних животных. Спустя несколько дней свои выплаты пострадавшие так и не получили. Оказалось, что местные власти не установили сроки, размер разовой помощи. Прокурор обязал главу Кыштовского района устранить нарушения. В результате вышло распоряжение, выплаты обещают сделать в ближайшее время.
Как сообщал ранее руководитель регионального МЧС, уровень воды в реке Уй в Кыштовском районе превысил опасную отметку. В результате были подтоплены несколько жилых домов и земельных участков.
Сложная обстановка, связанная с паводком, также наблюдается в Колыванском и Убинском районах.