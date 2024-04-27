Поставлена точка в деле обманутых дольщиков долгостроя на Есенина в Новосибирске

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В Дзержинском районе Новосибирска завершилось возведение долгостроя на улице Есенина, 67. В субботу, 27 апреля, ключи от долгожданных квартир получили 152 человека, вложившие свои деньги больше 15 лет назад.
Разрешение на строительство многоэтажного дома компания «Мегастрой» получила в мэрии еще в 2013 году. Через два года застройщик обанкротился, и стройка остановилась.
Несколько лет обманутые дольщики пытались найти пути решения проблемы, но только в 2021 году региональный Арбитражный суд по требованию кредиторов передал долгострой созданному дольщиками жилищно-строительному кооперативу «Есенина-67».
На достройку дома кооперативу не хватало примерно 250 миллионов рублей. Около 40 миллионов удалось аккумулировать самим дольщикам, а остальные деньги добавили четыре строительные фирмы, решившие принять участие в масштабных инвестиционных проектах — МИПах. Мэрия в обмен на недостающие деньги выделила им выгодные участки для строительства жилья.
На торжественной церемонии вручения ключей присутствовали представители Минстроя региона, мэрии и областной прокуратуры.