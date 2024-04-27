Поставлена точка в деле обманутых дольщиков долгостроя на Есенина в Новосибирске

На достройку дома кооперативу не хватало примерно 250 миллионов рублей. Около 40 миллионов удалось аккумулировать самим дольщикам, а остальные деньги добавили четыре строительные фирмы, решившие принять участие в масштабных инвестиционных проектах — МИПах. Мэрия в обмен на недостающие деньги выделила им выгодные участки для строительства жилья.